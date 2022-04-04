Kaçak yapılaşmanın peşine düştü, Çeşme Belediyesi kapısına dayandı…

Türkiye'nin ünlü turizm merkezlerinden biri olan ancak son yıllarda yasa dışı yapılaşma ve rant projeleriyle gündeme gelen Çeşme'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kanunsuz yapılar için harekete geçmeyen Çeşme Belediyesi, imar usulsüzlüklerini ortaya çıkaran Ekinoks İzmir Çevre ve Kültür Derneği’nin Başkanı Başak Yasemin Kumaş'ın 30 yıl önce yapılan evine kaçak yapı denetimine gitti.

Sozcu.com.tr

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İzmir’in Çeşme ilçesinde uzun süredir kaçak yapılaşma ile mücadele eden, imar oyunlarını deşifre eden ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunan sivil toplum örgütü için Çeşme Belediyesi harekete geçti.

Son olarak televizyoncu Acun Ilıcalı ve futbolcu Mesut Özil'in ultra lüks villalarının da yer aldığı Alaçatı'da Veryeriler İnşaat tarafından yapılan gayrimenkul projesiyle ilgili ihmallerinden dolayı Çeşme Belediyesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunan Ekinoks İzmir Çevre ve Kültür Derneği'nin Başkanı Başak Yasemin Kumaş’ın kapısına belediye jandarma ve zabıta ile dayandı.

Başak Yasemin Kumaş’ın Çeşme’de 30 yıl önce inşa edilmiş evine giden belediye yetkileri kaçak yapılaşma ile ilgili denetim yapacaklarını söyledi. Konuyla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Kumaş, “İmara aykırı Danıştay tan onanmış yargı kararı bulunan onlarca yapıya dokunmayan Çeşme Belediyesi hakkında görev ihmali suçundan sürekli suç duyurusunda bulunmak zorunda kalan Ekinoks İzmir Çevre ve Kültür Derneği’ne karşı saldırıya geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uydu üzerinden illegal yapıların ne zaman yapıldığını tespit edebiliyor. Çeşme Belediyesi ise evimizin yapıldığı tarihe, o tarihteki imar durumuna ve arşiv dosyalarına bakmadan, uydu görüntülerini incelemeden kapımıza dayandı. 1990’lı yıların başında yapılmış evimiz için şimdi imar denetimine gelmelerini manidar buluyoruz” dedi.

Çeşme’de inşa edilmiş birçok kaçak ve usulsüz yapı için mücadele ettiklerini hatırlatan Kumaş, son olarak Alaçatı'da Veryeriler İnşaat tarafından yapılan projeyi gündeme getirdiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Dernek olarak 6 yıldır bu dosya ile ilgileniyorduk. Burada arazisinin yüzde 80'ine kadar alan işgal etmiş yapılar var, normal şartlarda asla yüzde 30'u geçemezsiniz.

Mart 2021’den bu yana aykırılıkların kaldırılması talep ediliyor, bununla ilgili olarak Koruma Kurulu iki karar almış. Ancak, kanun hükümleri ve idari yaptırımlar henüz devreye sokulmadı. Yıkım işlemlerinin akıbetini öğrenmek için Çeşme Belediyesi'ne başvurduk. Yanıt alamayınca belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ne olduysa ondan sonra oldu, projedeki kaçakları yıkacaklarına bizim kapımıza geldiler” dedi.

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