Kadıköy Belediye Başkanı tarihi istasyonların akıbetini sordu

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçede atıl bırakılan tarihi istasyon binalarının Kadıköylüler’in görüşünü alarak müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezine dönüştürmek üzere belediyeye tahsis edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Çağrısına şu ana kadar yanıt alamayan Odabaşı, 6 yeni soru yöneltti.

Sozcu.com.tr

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Tarihi tren istasyonlarının Kadıköy Belediyesi’ne verilmesi çağrısını yenileyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu istasyonları ne olarak kullanmayı planlıyorsunuz? İşletmeye vermek için düşündüğünüz vakıf ya da dernek var mı? Kiralama yöntemi olarak neyi yöntem seçtiniz; Tahsis mi, ihale mi? Daha ne kadar susacaksınız?” diye sordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD’nin sessizliğinden dolayı eleştirilerde bulunan Kadıköy Belediye Başkanı, “Sonuç alana kadar devam edeceğiz. Onlar sessizliklerini korusa da mücadelenin ilk ayağını kazandığımızı düşünüyoruz. Eminiz ki, şimdi tarihi istasyonların restorasyonlarını yapmak için çalışıyorlar sessiz sessiz. Yakında çıkıp, ‘biz zaten yapacaktık' diyecekler. Bu da bir kazanım. En nihayet derdimiz üzüm yemek.” ifadelerini kullandı.

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