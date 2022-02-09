Kadıköy Belediyesi kendi elektriğini üreterek tasarruf etti

Kadıköy Belediyesi, Evlendirme Dairesi'nin çatısına kurduğu güneş panelleriyle son dönemde artan elektrik faturası yükünü önemli ölçüde azalttı. Belediye kendi elektriğini üreterek 20 bin TL tasarruf sağladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kadıköy Belediyesi, Evlendirme Dairesi'nin çatısına iki ay önce 384 adet güneş paneli kurdu. Belediye, elektrik tüketimi oldukça yüksek olan Evlendirme Dairesi'nin çatısına yerleştirdiği güneş panelleri sayesinde, elektrik faturasından 50 gün içerisinde yaklaşık 20 bin lira tasarruf sağladı.

Binanın yıllık enerji ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan güneş panelleri ile 21 Aralık 2021'de kendi elektriğini üretmeye başlayan Kadıköy Belediyesi, 10 günde 2,3 megawatlık elektrik üretti. Belediye ocak ayında da toplamda 6,16 megawatt elektrik üretti. 1 Şubat'tan bugüne kadar da 2,2 megawatt elektriğini kendisi üretmiş durumda.

YENİ GÜNEŞ PANELLERİ KURULACAK

Kadıköy Belediyesi, küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planı” hazırlamış ve bu planda 2030 yılına kadar seragazı emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmayı duyurmuştu. Bu hedefin yüzde 6'sı ise, belediye binalarına ve alanlara yapılacak yenilikçi ve yenilenebilir enerji projeleri ile hayata geçirilmeye başlandı.

Yenilenebilir Enerji Projesi'ni başlatan Kadıköy Belediyesi, projenin ilk adımını Evlendirme Dairesi´nin çatısına kurduğu güneş panelleriyle attı. Kadıköy Belediyesi, enerji üretimi ihtiyacının tümünü karşılamak için yeni güneş panelleri kurmaya hazırlanıyor. 11 hizmet biriminde güneş enerjisi potansiyellerini çıkarmak için projelendirme çalışmalarına devam eden Kadıköy Belediyesi, önümüzdeki günlerde yeni güneş enerjisi yatırımları gerçekleştirecek.

İlginizi Çekebilir Turizm işletmelerini elektrik çarptı: 570 bin liralık fatura geldi