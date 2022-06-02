Kadınlardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi’ye katılanlar için kullandığı ‘sürtük, çürük’ gibi ifadelere karşı TİP’li kadınlar suç duyurusunda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında Gezi'ye katılanlarla ilgili “Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Caminin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler, bira şişeleriyle adeta caminin içini pisletmiştir. Bunlar çürük, bunlar sürtük.” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ayrıca “Dün 15 Temmuz Şehitleri Köprüsüne çıkıp görevini yapan polislere hakaretler ederek, fiziki saldırı yaparak, pankart asmaya çalışan ‘TİP’ler, bunun somut örnekleridir. HDP ve CHP listelerinden meclise sokulan bu siyasetçi kılıklı provokatörler yaptıkları terbiyesizliğin hesabını hukuka ve milletimize vereceklerdir. Bu ne densizliktir. Bu ne edepsizliktir” diye de açıklama yapmıştı.

ERDOĞAN, HAKARET SUÇUNU İŞLEMİŞTİR

Türkiye İşçi Partisi, bu ifadelere karşı suç duyurusunda bulundu. TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

* Erdoğan, yukarıda izah edildiği üzere, tarafıma ve Gezi Eylemlerine katılan milyonlarca yurttaşa karşı sarf etmiş olduğu ‘eşkıya', ‘terörist', ‘sürtük', ‘siyasetçi kılıklı provokatör' kelimeleriyle açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edici sözler kullanmış ve hakaret suçunu işlemiştir.

* Bir Cumhurbaşkanının yurttaşları ‘sürtük, çürük' gibi ifadelerle tahkir etmesi demek kendisinin asil değil devlet görevlisi olduğunu tamamen unuttuğu, egemenliğin halka ait olduğu gerçeğinden ve dolayısıyla T.C. Anayasası'nın belirlediği temel ilkelerden tamamen koptuğu anlamına gelir. Anayasayı ihlal anlamına gelen bu tavır tarafımızdan ayrıca değerlendirilmek ve sair yasal haklarımız saklı kalmak üzere işbu dilekçemle AKP Genel Başkanı şapkasının altındaki Recep Tayyip Erdoğan'dan şikayetçiyim.

Kadıgil, suç duyurusu öncesi adliye önünde yaptığı açıklamada da “Biz siyasetçiler olarak bu zatın üslupsuzluğuna o kadar alışığız ki şaşırmıyoruz artık. ‘Siyasetçi kılığına girmiş provokatör' demiş mesela. Siyasetçi kılığına girmiş bir provokatör varsa bu ülkede adı Recep Tayyip Erdoğan onun” dedi.

TİP’li kadınların yanı sıra HKP’li avukatlar da açıklamalarla ilgili suç duyurusunda bulundu. SOL Partili hukukçular da örnek bir dilekçe hazırlayarak suç duyurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarla paylaşılacağını duyurdu.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın 'sürtük' sözü için RTÜK'e başvuru

İlginizi Çekebilir Erdoğan'a CHP'den çok sert 'sürtük' tepkisi