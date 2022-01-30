Kaftancıoğlu paylaştı: Farkındalığın ve inancınla umut oldun yarına

CHP’nin dün gerçekleştirdiği Genç İstihdam Çalıştayı’nda konuşan tıp öğrencisi Hüseyin Keskin, gençlerin sorunlarını anlattı. Keskin'in konuşmasını paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yaşadığın zorluğa rağmen, farkındalığın ve inancınla umut oldun yarına" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı İstanbul Kongre Merkezi’nde dün gerçekleştirilen Gençlik İstihdam Çalıştayı'nda tıp öğrencisi Hüseyin Keskin’in gençlerin sorunlarıyla ilgili yaptığı konuşma damga vurdu.

“BU ZİHNİYET GERÇEKTEN O KADAR ÖFKELİ, KİNDAR VE AYRIŞTIRMACI Kİ…”

“Gerçekten artık ülkede hayal kurmak bile hayal oldu” diyen Keskin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yaşıtlarımız, dünyadaki diğer gençler, dünyayı gezerken, keşfederken bizler en azından dünyayı izleyebileceğimiz bir telefonumuz olduğunda bu gündem oldu ve bunun üzerinden siyaset yaptılar.

Böyle bir zihniyet şu an hakim. Bu zihniyet gerçekten o kadar öfkeli, kindar ve ayrıştırmacı ki, bu zihniyet yüzünden artık sayıları günden güne artan hekime şiddet olaylarını görüyoruz.

Günden güne artan kadına şiddet olaylarını görüyoruz. LGBT’ye karşı olan ayrımcılık ve şiddeti görebiliyoruz. Bütün bunların sonucunda ne oluyor biliyor musunuz? Bizler gidiyoruz .Yani gitmek istiyoruz.”

“GENÇLERİN PROBLEMLERİNİ İNTİHAR MEKTUPLARINDAN DEĞİL, ÖZGÜRCE İFADE EDEBİLDİĞİ TÜRKİYE GÖRMEK DİLEĞİYLE”

Bir çok arkadaşının ülkeyi terk etmenin yollarını aradığını söyleyen Keskin konuşmasına şöyle devam etti:

“Tüm dünya bize şu anda kapılarını açmış durumdalar. Çünkü biliyorlar ki Türkiye’deki gençler kaliteli ve iş gücü gerçekten yüksek ve verimli insanlar. Pek çok arkadaşım Almanya yolcusu veya Amerika yolcusu diyebilirim. Bizler burada kalmak istiyoruz. Burada kalmak için motivasyon bulmak istiyoruz.

Çünkü bizler burada doğduk, bağ kurduğumuz her şey burada. Bizler bu hayatımızı devam ettirmek, güzelce yaşamak istiyoruz. Aslında sadece mental açıdan da barınamıyoruz değiliz bu ülkede, fiziksel açıdan da barınamıyoruz. Son 1 yılda başta İstanbul olmak üzere çok fahiş fiyat artışları yaşandı. Kim etkilendi? Tabii ki yine biz etkilendik. Devletin yetersiz yurtları bakımından gençler sokakta uyudu. Bunlardan yine kim etkilendi?

Ülkemiz gençleri etkiledi. Bizler atık bu sorunları rahatça ifade edebildiğimiz, fikirlerimizin değer gördüğü, haklarımızı istediğimiz gibi savunabildiğimiz bir ülke istiyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum; gençlerin problemlerini intihar mektuplarından değil de böyle ortamlarda özgürce ifade edebildiği Türkiye görmek dileğiyle”

“YAŞADIĞIN ZORLUĞA RAĞMEN, FARKINDALIĞIN VE İNANCINLA UMUT OLDUN YARINA”

Keskin’in konuşması salonu dolduranlar tarafından dakikalarca alkışlandı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Keskin’in konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Meslektaşım olmasından gurur duyduğum genç kardeşim Hüseyin; ‘Biz gençlerin,sorunlarını intihar mektuplarında değil de böyle özgürce ortamlarda ifade edebildiği bir Türkiye ümidiyle' diyerek bitirdi sözlerini Yaşadığın zorluğa rağmen, farkındalığın ve inancınla umut oldun yarına”