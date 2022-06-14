Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili CHP’den ilk açıklama

Kaftancıoğlu'nun üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bizim için siyaseten yok hükmündedir. Canan Kaftancıoğlu fiilen il başkanlığı görevini sürdürecektir" dedi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi’nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmiş ve Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirilmişti.

Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası’nın 53. maddesine göre “parti yöneticisi olmasına kısıtlama” getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı açıklama yaptı. Salıcı açıklamada kararla ilgili “Bizim için siyaseten yok hükmündedir. Canan Kaftancıoğlu, partimize gönül bağı ile bağlı üyesi, bir mücadele neferi ve seçilmiş İl başkanımızdır, fiilen il başkanlığı görevini sürdürecektir” dedi.

Salıcı şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi, hukuk bürolarında değil bir ulusun özgürlük ve tam bağımsızlık hedefiyle, Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi gönül bağını, Kurtuluş Savaşımızdan, sosyal adaletten, emek mücadelesinden alan bir partidir.

Cumhuriyet Halk Partisi, üye formu doldurularak katılınan bir siyasi partiden çok, gönül bağıyla dahil olunan bir siyasi mücadeledir. Cumhuriyet Halk Partisi gönül bağı, sadece bir resmi üyelik değildir.

*Bu gönül bağı inançtır, yürektir, emektir, mücadeledir. Cumhuriyet Halk Partisi, ulu bir çınar gibi yüzyıldır aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizin her ferdinin özgürlük ve refahı için mücadele veren bir partidir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Canan Kaftancıoğlu'nun “üyeliğinin sonlandırıldığına” ilişkin yazısı bizim için siyaseten yok hükmündedir. Genel Merkezimize gönderilen yazı, iktidar baskısı altındaki yargının, sözde kararının hukuksal sonucunu bildirmekten öte bir anlam ifade etmemektedir.

Canan Kaftancıoğlu, partimize gönül bağı ile bağlı üyesi, bir mücadele neferi ve seçilmiş İl başkanımızdır, fiilen il başkanlığı görevini sürdürecektir.

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