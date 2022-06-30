‘Kamu malına kendi malı gibi çökmüşler’

Kocaeli İzmit Belediye Başkanı CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Parkı Yenileme Projesiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, AKP’lilerin tüm kurumları, kanunları silah olarak kullandığını ifade ederek, “Mertçe bir savaş yürütmüyorlar. Kamu malına, kendi malları gibi çökmüşler” dedi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmit Belediye Başkanı CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Parkı Yenileme Projesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

“BUGÜN HALA GERİ ALAMIYORUZ”

AKP'lilerin mertçe bir savaş yürütmediğini ifade eden Hürriyet, “Sosyal tesislerimiz birilerini rahatsız ediyor ve nasıl engel olacaklarını düşünüyorlar. Bu mertçe değil. Mertçe bir savaş yürütmüyorlar. Kanunları, bütün kurumları silah olarak kullanarak ve kamu malına çökerek yapıyorlar. O zaman üç kuruşa işletmeye verdikleri bazı yerleri bugün hala geri alamıyoruz” dedi.

“KAMU MALINA ÇÖKMÜŞLER”

Hürriyet, “Resmen kamu malına çökülmüş durumda. Mahkemeyle uğraşıyoruz, kurumlarla uğraşıyoruz. Kurumların kapısında yatıyoruz. Bakanlıkların kapısında yatıyoruz. Resmen kamu malını baba malı gibi yapmışlar. Birileri keyfi şekilde kullanıyor. İşte bizim mücadelemiz bu. Biz başkanlar geçiciyiz. Bu mal, bu imkânlar halkındır. Halkın buralardan tereddütsüz bir şekilde kamu güveni içerisinde, belediye güvencesi içerisinde uygun ve kaliteli hizmeti almak istemesi en doğal hakkıdır” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir AKP'lilerin İBB'den aldığı usulsüz burslar Meclis gündeminde

İlginizi Çekebilir AKP'li kadın CHP'li Özel'den helallik istedi