Kamyon şarampole devrildi: 2’si çocuk 5 ölü

Ağrı’da bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu ikisi çocuk beş kişi hayatını kaybetti.

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çiftepınar köyü yakınlarında M.U. kontrolündeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan anne, baba ve iki çocuğun kaza yerinde öldüğü belirlendi. Sürücü M.U. da yaralı olarak kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza yerinde hayatını kaybeden anne, baba ve iki çocuğun cenazeleri Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.