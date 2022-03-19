Kanal İstanbul için kritik tarih: 24 Mart! Halk bir kez daha çağrı yaptı

Kanal İstanbul’un 24 Mart’ta gerçekleşecek bilirkişi incelemesi öncesi Kadıköy’de basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada “Bu keşiften de bilimsel, halkın isteklerine uygun bir rapor çıkmasını istiyoruz” denildi.

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Kanal İstanbul ÇED raporunun bilirkişi keşfi 24 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bilirkişiler projeye dair incelemenin ardından bir rapor hazırlayacak. Bu rapor, projenin geleceğini de belirleyebilir.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi de 24 Mart bilirkişi incelemesi için taraflara davet gönderdi. Daha önce istifa eden bilirkişiler gündem olmuştu.

22 AYRI DAVA, 200'DEN FAZLA DAVACI VAR

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, bilirkişi incelemesi öncesi Kadıköy'de bir açıklama yaptı.

Kanal İstanbul projesine karşı çıkan vatandaşlar adına Rüya Kurtuluş'un yaptığı açıklamada Kanal İstanbul ÇED raporuna karşı 22 ayrı dava açıldığı, 200'den fazla davacı olduğu hatırlatılarak “Biz de Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu olarak 47 yurttaş ve 7 ekoloji örgütünün yaptığı başvuruyla bu davada tarafız. Esasen bu davanın tarafı, yağma ve talana karşı yaşamdan yana olan bütün Türkiye halklarıdır” denildi.

“Bizler bugüne kadar onlarca eylem yaptık, yüzbinlerce dilekçeyi Türkiye'nin dört bir yanında çevre ve şehircilik il müdürlükleri önünde oluşturduğumuz kuyruklarla teslim ettik” diyen Kurtuluş, açıklamaya şöyle devam etti:

“Bilim insanları bu projenin neden yapılmaması gerektiğini tane tane 2011'den beri anlatıyor. İBB bu kanala karşı çalıştaylar yaptı, itirazlarını anlattı. Bölgede yaşayan halk hem imar planlarına itirazlarıyla hem de eylemleriyle hem de günlük hayattaki çığlıklarıyla kanalı istemediklerini söylüyor.

“SANA KANAL YAPTIRMAYACAĞIZ”

İktidara yakın araştırma şirketleri bile İstanbul halkının bu kanalı onaylamadığını söylüyor. Bütün bu itirazlara kulağını tıkayan iktidar ne yapıyor peki; ülke yoksulluktan kırılırken kanalı yapacağız demeye devam ediyor. Bu halk düşmanlığına, bu doğa düşmanlığına, bu İstanbul düşmanlığına tek bir yanıtımız var: Sana kanal yaptırmayacağız.”

BİLİRKİŞİLERE ÇAĞRI

Açıklamanın sonunda 24 Mart'ta gerçekleşecek keşfe katılacak bilirkişilere çağrı yapıldı:

*Sadece kanal değil. İnşaat şirketlerinizin kasası dolsun diye yapmayı planladığınız o rant şehri de yaptırmayacağız.

*Buradan 24 Mart günü ÇED raporu keşfinde bilirkişilik yapacak olanlara sesleniyoruz. Aranızdan bazılarının kadrolu bilirkişi olduğunu biliyoruz. Bazılarınızın nükleer projeye, 3. havalimanına izin verdiğini de biliyoruz.

*Bazılarınızın kanal konusunda daha önce kamuoyuna görüş açıklayıp tarafsızlığını yitirdiğini de biliyoruz. Yine de bir kez olsun bilimden yana rapor yazmanızı istiyoruz.

*Biliyoruz ki aranızda bu yaşam düşmanı projeyi bilimsel verilerle değerlendirecekler vardır. İstanbul halkının karşı çıktığı kanal ve Yenişehir projesinden derhal vazgeçilmesini istiyoruz. Bu keşiften de bilimsel, halkın isteklerine uygun bir rapor çıkmasını istiyoruz.

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