Kar bu hafta adres değiştirdi, etkisi sürecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bu hafta kar İç Anadolu Bölgesi ve çevresinde kendini gösterecek. Kıyı bölgelerde yağışlar yağmur olarak görülecek, hava sıcaklıklarında büyük değişiklik beklenmiyor.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz hafta birçok şehri etkileyen kar yağışı bu hafta adres değiştirdi ve en büyük etkisini İç Anadolu Bölgesi’nde gösterecek. Ankara’da dün akşam saatlerinde kuvvetini artıran kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. İstanbul’da ise yer yer yağmur görülecek.

YAĞIŞ BÖLGE BÖLGE KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, (Ankara ve Eskişehir hariç) İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Trabzon, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Antalya’nın doğu kesimleri, Doğu Akdeniz, Yozgat, Sivas, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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