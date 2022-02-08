Kar Tekirdağ’dan giriş yaptı, İstanbul’a geliyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı, doğuya doğru ilerlemeye başladı. İstanbul'a doğru gelen kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde kendini gösteriyor.

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Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı. İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.

İSTANBUL’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan turuncu uyarıların ardından İstanbul’da ilçe merkezlerinde sağanak yağış etkili olurken Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinden olan Aydos Tepesi'nde ise kar yağışı başladı. Kar yağışıyla beraber ormanlık alanda ağaçların ve Aydos tepesine yakın yerleşim alanlarda evlerin çatıları karla kaplanmaya başladı. (İHA)

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