Kar yurdu sarıyor: Meteoroloji’den 3 uyarı birden

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıları yapılan kar yağışı yurdu etkilemeye başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde bazı semtlerde beyaz örtü oluşurken, Anadolu'da birçok şehirde kar kendini gösteriyor. Meteoroloji birçok şehri, yoğun kar, buzlanma ve çığ riski için uyardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye unutulmaz bir mart ayı yaşıyor. Mart ayının ortalarını geçmiş olmamıza rağmen yurdun çok büyük bir kısmında kar yağışı uyarıları sürüyor. Bugün güney illerimiz hariç tüm şehirlerimizde yoğun kar bekleniyor. Yarın etkisini artırması beklenen kar yağışının pazartesiden itibaren sıcaklıkların yükselmesiyle hafiflemesi bekleniyor.

YOĞUN KAR, BUZLANMA, ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Çanakkale’nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana’nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon’un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı