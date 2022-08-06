Karadeniz yapılanmasındaki dört teröristin cezası onandı

Terör örgütü PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubunda yer alan ve Kastamonu’da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyuna saldırı düzenleyerek 1 polisin şehit edildiği saldırının faillerinden dört teröriste verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtayca onandı.

Özgür CEBE

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PKK'nın Karadeniz yapılanmasında yer alan ve 7 kişinin şehit edildiği, 21 kişinin yaralandığı saldırılarla ilgili Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği mahkûmiyet kararlarını Yargıtay 3. Ceza Dairesi oy birliğiyle onadı.

Yargıtay, sanıklardan Cihan Temel'e verilen üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 216 yıl hapis, Mehmet Kurt'a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 684 yıl hapis, Mehmet Can Oğuzsoy'a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 144 yıl hapis, Celal Bozkurt'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 162 yıl hapis cezalarında suç delillerinin sabit olması nedeniyle isabetsizlik görülmediğinden hükmün onanmasına karar verdi.

ASKER, POLİS VE SİVİLLERİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Sanıkların Kastamonu-Çankırı yolunda Başbakanlık konvoyuna saldırıda polis Recep Şahin, Giresun'un Dereli ilçesinde Astsubay Ahmet Eryılmaz, Ordu'nun Akkuş ilçesinde Uzman Çavuş Hacı Emin Pişkin, Tunceli'de erler Fatih Soydan, Dursun Altıntop, tanker şoförü Hüseyin Tamer, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Uzman Çavuş Şükrü Özyol'un şehit edilmesi, asker, polis ve sivillerin de olduğu 21 kişinin yaralandığı saldırılara katıldıkları bildirildi.

TIR’A BOMBA YÜKLEYİP ZORLA KARAKOLA SÜRMÜŞ

Yargıtay kararında, Sanık Mehmet Kurt'a bağlı grubun Tunceli Venk köprüsünde Hüseyin Tamer'in kullandığı tırı durdurup, Tamer'i ayrı bir yerde alıkoyduktan sonra içine yüklü miktarda bomba yerleştirdiği, ardından zorla Karşılar Jandarma Karakoluna gönderdiği bildirildi.

Terörist Mehmet Kurt'un, bomba yüklü tırı karakol içinde uzaktan kumandayla patlatmayı amaçladığı, ancak aracı kullanan Hüseyin Tamer'in karanlıkta yoğun selektör yapmasıyla durumdan şüphelenen nizamiyedeki askerlerin müdahalesiyle tırın karakol içine giremeden teröristlerce patlatıldığı kaydedildi.

ŞOFÖR YANARAK CAN VERDİ

Olayda tır sürücüsü Hüseyin Tamer'in yanarak can verdiği, terörist Mehmet Kurt'un kendisine bağlı grupla karakola üç ayrı noktadan saldırı düzenlediği ifade edildi.

Yargıtay, Zerzan telsiz kodunu kullanan Salih Reş kod adlı terörist Mehmet Kurt'un sözde Tunceli bölge sorumlusu iken Karadeniz bölgesine sızdığı, kendisine bağlı grupla Koyulhisar, Kelkit, Mesudiye, Reşadiye kırsalında silahlı ve bombalı saldırıların talimatını verdiğini, Samsun'un Kavak İlçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ise yaralı yakalandığını vurguladı.

KONVOY SALDIRISINDA İKİNCİ MEVZİDE YER ALDI

Terörist Cihan Temel'in ise Irak'ın kuzeyinden Şırnak'a sızma yaparak Batman, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli üzerinden Karedeniz bölgesine geçiş yaptığı belirtilen kararda, teröristin Kastamonu-Karabük-Şebinkarahisar kırsalında bombalı, mayınlı ve silahlı saldırılarda yer aldığı, operasyonlar sonucu bağlı olduğu grupla irtibatının kopması üzerine yalnız kalınca silahıyla güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Terörist Temel'in, Çankırı-Kastamonu yolunda Başbakanlık konvoyuna saldırı düzenleyen 5 kişilik grup içinde 2. mevzide yer aldığı, konvoyun geçişi sırasında üzerindeki el bombasının pimini çekerek fırlattıktan sonra aracın hızını kestiği, ardından diğer dört teröristin konvoyu çapraz ateşe tuttuğu kaydedildi.

“IRKSAL BİR YAKLAŞIMLA DEVLETİ BÖLMEYİ AMAÇLADILAR”

Sanıkların Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını ırksal bir yaklaşımla devlet iradesinden ayırmak ve toplumda korku, panik oluşturmak amacıyla vahim nitelikli silahlı ve bombalı saldırılar düzenledikleri vurgulandı.

Terörist Celal Bozkurt'un Boyabat kırsalında pusu ve silahlı saldırı eylemlerinden sonra Alaçam mevkiinde yayladaki köylülerin yanına giderek PKK'lı olduğunu söyleyip ‘Jandarmaya haber verin, beni alsınlar’ dediği, ardından silah ve mühimmatıyla teslim olduğu ifade edildi.

Sanığın Tunceli'de yol kesip er Coşkun Kırandi'nin kaçırılarak bir hafta alıkonulduğu eyleme bizzat katıldığı kaydedildi.

Terörist Mehmet Can Oğuzsoy'un Kastamonu'da konvoya saldırı sonrasında dağılan birbiriyle irtibatı kesilen teröristlere yardım etmek için arazide güvenlik güçlerinin pususuyla sağ yakalandığı bildirilen Yargıtay kararında, Irak'ta özel kuvvet eğitimi aldıktan sonra Karadeniz kırsalına gönderildiği kaydedildi.

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