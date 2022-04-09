Ulaştırma Bakanı: Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti

Ekrem İmamoğlu'nun Atatürk Havalimanı'nın yeniden açılacağına yönelik açıklamalarına yanıt veren Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Oranın şimdi kuzey-güney pistine 'Millet Bahçesi' olarak işe başlanıyor" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nda görev yapan muhabirlerle, dün akşam iftar yemeğinde bir araya geldi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu’nun da hazır bulunduğu iftar yemeğinin ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, havacılık sektörüne ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Pandemide seyahat yasaklarının tüm dünyada ulaşım sektörünü olumsuz etkilediğini anlatan Karaismailoğlu, 2019’da Türkiye genelindeki tüm havalimanlarından gerçekleşen 210 milyon yolcu rakamını 2022 yılı sonu itibarıyla yakalamayı hedeflediklerini belirtti.

İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYANIN TRANSİT MERKEZİ

Karaismailoğlu, “2019’da yıllık iç ve dış hatta toplamda 210 milyon yolcu vardı hava yollarında. Bu yıl itibarıyla onu yakalarsak, sonuçta burada (İstanbul Havalimanı) kapasite artmaya ve ilave yatırımlar da gündeme gelmeye başlayacak. Burası dünyanın transit merkezi, gözbebeğimiz. Buranın havalimanı olmadan önceki halini de çok iyi biliyorum. Kum ve taş ocaklarının olduğu, hayatın sıfır olduğu bir yerdi. Yaşamın olmadığı bir bölgeydi. Buraya 10 milyar euro, devletten bir kuruş çıkmadan yaptığımız bir yatırım var. Bu çok kolay olacak bir iş değil. Sözleşme süresi boyunca da 22 milyar euro devlete direkt gelir kazandıran bir işletmeye dönüyor burası” dedi.

“ATATÜRK HAVALİMANI YENİDEN AÇILACAK MI?”

Adil Karaismailoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Bir muhabirin “Geçtiğimiz günlerde muhalefetten bir açıklama geldi. Biz iktidara gelirsek Atatürk Havalimanı’nı açacağız” diye. Siz bunu gerçekçi buluyor musunuz?” şeklindeki sorusuna Bakan Karaismailoğlu, şu şekilde yanıt verdi:

“Ben de ironiyle cevap vereyim o zaman. Onlar da uçakları İETT otobüsleri gibi zannediyorlar herhalde. Arkadan itince gidiyor zannediyorlar. Atatürk Havalimanı’ndaki sıkıntıları biliyorduk. Burası o yüzden dünyanın transit merkezi olarak planlanmıştı. O zamanlar, ‘buraya uçak mı iner’ diyenler; şu anda günlük bin 100 uçak iniyor. Bu sayılar bin 300’lere, bin 500’lere kadar çıkacak. İlave etapları yaptığımızda çok çok daha üzerine çıkacak. Bütün dünya burada birleşecek ve buluşacak. Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Zaten oranın şimdi bu kuzey-güney pisti ‘Millet Bahçesi’ olarak işe başlanıyor. Çevre Bakanlığı oranın ihalesini yaptı, başlıyorlar. 2 milyon metrekarelik bir alan olacak. Dış hat ve iç hat terminalleri için de farklı bir fonksiyon için çalışma yapılıyor. Altyapısı kesinleşince orayı da açıklayacağız.”

İBB’YE METRO YAPIMI VE ULAŞIM ZAMMI ELEŞTİRİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bir soru üzerine, İstanbul’da metro yapımı ve ulaşım zammına yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne eleştirilerde bulundu. Karaismailoğlu, “Sonuçta bizim görevimiz vatandaşımıza milletimize hizmet etmek, yaşamını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını gidermek. Devlet olarak bizim görevimiz o. Bu metro hatları zamanında planlandı. Metropol kentlerde toplu taşıma olmazsa olmaz. Başka bir alternatif yok. Kaliteli, güvenli, alternatif toplu taşımayı vatandaşa sunmak zorundasınız ki yoksa herkes kendi özel aracıyla trafiğe çıkarsa burada işinden çıkılamaz bir hale gelecek. O yüzden bu metro yatırımlarını çok hızlı yapmak lazım” dedi.

“BAŞKALARININ YAPTIĞI HİZMETE ÇÖKME GAYRETİ VAR”

“Biz bakanlık olarak 103 kilometre metro yapıyoruz” diyen Adil Karaismailoğlu, “Şu anda belediyenin inşaatı devam eden 100 kilometre metro hattı var. Biz tarih veriyoruz. ‘2023 yılının sonuna kadar neredeyse 103 kilometrenin tamamını bitirip İstanbullular’ın hizmetine vermiş olacağız. Biz diyoruz ki, onlar bizimle hizmette yarışsınlar, bir an önce onlar da bitirip İstanbul’un trafiği rahatlasın. Ama maalesef o heyecanı orada göremiyoruz. Sonuçta yapılan bir hizmette yarışmak istiyoruz. Başkalarının yaptığı hizmete çökme gayreti var. Rahatsız oluyoruz. Herkesin yaptığını vatandaşın görmesi lazım. Hizmeti yapmayanların da dersini alması lazım. Daha önce başlamış metro hatları var. Şu an belediyenin yaptığı 100 kilometrelik metro hattı daha önce başlamış hatlardı. Yeni hiçbir hat olmadığı gibi mevcutlarda da hiçbir çalışma yok. Bu hızla 10 senede bitmez o metro hatları. İnsan bir İstanbullu olarak üzülüyor buna” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’UN ÇOK CİDDİ BÜTÇELERİ VAR”

Bir gazetecinin “Burada sorun ne? Kaynak sorunu mu?” şeklindeki soruya ise Karaismaioğlu, “Bu zihniyet meselesi. İstanbul’un kaynağı İstanbul’a yeter. Bunu kendileri de söylüyordu. Çünkü İstanbul’un çok ciddi bütçeleri var. Bu bütçeler yatırımlar için veriliyor. O bütçeler yatırımlara gitmiyor. Nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Zamanı gelince vatandaşımız nereye gittiğini sorar. Ama bunlar mutlak bitmek zorunda. Yoksa İstanbul’daki trafik sorunu içinden çıkılamaz hale gelir. Ayrıca toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış bir şey. Çünkü özel araçlı yolculuklara vatandaşı caydırmak için ekonomik bir toplu taşıma sunmak zorundasın. Bu devletin ve belediyenin asli görevi. Bununla dertlenmek ve uğraşmak gerekir ama maalesef bunu göremiyoruz” diyerek yanıt verdi.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na: İstanbul'a ihanet ediyorsun! Yazık

İlginizi Çekebilir Karaismailoğlu'ndan İstanbul itirafı