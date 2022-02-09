Karamollaoğlu: Ortak akıl gitmiş, tek akıl gelmiş; istişare gitmiş, talimat gelmiş

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi: Kanun gitmiş, kararname gelmiş. Seçilmişler gitmiş, atanmışlar gelmiş. Ortak akıl gitmiş, tek akıl gelmiş. İstişare gitmiş, talimat gelmiş. Meclis gitmiş, Külliye gelmiş. Bu sistem Türkiye’nin dengesini bozmuş görünüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında konuştu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren, zamlara ve vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısına değinen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İNSANLAR ENDİŞE İÇİNDE YAŞIYOR

– Ekonomik krizin acı meyvelerini her gün ekşiyen bir yüzle vatandaşımız yemek mecburiyetinde kalıyor. Bir gün akaryakıta, ertesi gün elektrik faturasına, bir sonraki gün doğalgaz faturasına bakıp ay sonunu nasıl getirebileceği endişesini taşıyorlar. Vergiler de buna paralel olarak artış gösteriyor. Huzurun ve sükunetin adresi olması gereken evlerde aile fertleri “Acaba bu ay elektrik faturası ne kadar gelecek? Doğalgaza ne ödeyeceğim?” diye endişeyle yaşıyor.

AKLA ZİYAN BİR YAKLAŞIM

– 20 yıllık bir iktidar süresinin sonunda, gazyağı alınamayan günlerden gele gele elektrik faturalarının ödenemediği günlere dayandık. 20 yıldır bir iktidar, bir parti bu ülkeyi yönetecek, arkasından da olumsuzlukların faturasını hep başkalarına, vatandaşlara çıkarmaya kalkacak… Akla ziyan bir yaklaşım.

FATURALAR KİRALARI GEÇTİ

– Ekonominin temel çarkı olan küçük işletmeler ve esnafımız maalesef her ay daha da artan elektrik faturalarıyla boğuşuyor, ayakta kalmaya çalışıyor ve bunları ödeyemeyen kesim de kepenk indirme mecburiyetinde kalıyor. Enerji faturalarının bu denli pahalı olması nedeniyle neredeyse kira fiyatlarını bile geçen elektrik faturalarıyla karşı karşıya kaldık. Üretime devam edebilmek ve ayakta durabilmek için de küçük işletmeler zam yapmanın dışında bir yol bulamadılar.

BAKANLAR DEĞİŞİYOR AMA GİDİŞAT DEĞİŞMİYOR

– Pahalılığı önleyebilmek için de sık sık bakanlar değişiyor, yöneticiler değişiyor ama gidişat değişmiyor. İnsanları değiştirerek değil, politikaları değiştirerek ülke düze çıkar. Siz sadece kabahati insanların kendisinde bulursanız, yanlış emirlere uymak istemeyen bürokratı görevinden alırsanız bu iş bugünkünden daha kötüye gider. Bunu bir türlü idrak edemediler.

– Yedi tane bakan değişmiş. Hani istikrar olacaktı? Parlamenter sistemde olsa, “Bunlar çok yaşanıyor” deniyordu. E şimdi başkanlık sistemi var. Nasıl oluyor da bu kadar kısa zamanda 20 bakanın içinden yedi tane bakan değişebiliyor? Bu, iktidarsızlığın sistemde değil, uygulamada olduğunu gösteriyor.

BU SİSTEM TÜRKİYE'NİN DENGESİNİ BOZDU

– Bizim ülkemizde kanun gitmiş, onun yerine kararname gelmiş. Bunu bir atılım olarak algılatmaya çalışıyor iktidar. Bir ülkenin kanunlar ülkesi olacağına kararnameler ülkesi olması, ilerlediği manasına gelmez. Bugün çıkardığı kararnameyi düzeltmek için yeni bir kararname çıkartılıyor.

– Eskiden bir kanunu düzeltmek için yeni bir kanun yapılırdı. Bu da hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü manzara şu: Seçilmişler gitmiş, atanmışlar gelmiş. Ortak akıl gitmiş, tek akıl gelmiş. İstişare gitmiş, talimat gelmiş. Meclis gitmiş, yerine Külliye gelmiş. İstişare mekanizması da, çalışma sistemi de daralmış. Bu sistem Türkiye'nin dengesini bozmuş görünüyor.

İlginizi Çekebilir 14 maddede yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi