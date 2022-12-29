Karamollaoğlu: Ülkede yaşayanların yüzde 70’inin Ak Parti’den ümidini kestiğini görüyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP iktidarının ülke problemlerini çözme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını belirterek, “Bu iktidarın ister erken, isterse zamanında yapılsın, 2023 seçimlerinde bir daha kazanma şansı yok! Ben artık bu ülkede yaşayanların yüzde 70’inin Ak Parti’den ümidini kestiğini görüyorum.” diye konuştu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ERDOĞAN MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİNİ ÇIKARTIP YERİNE SİYONİSTLERİN GÖMLEĞİNİ GİYDİ”

İktidarın geçmişten yola çıkarak bugünkü geldiği noktaya vurgu yapan Karamollaoğlu, “Yola çıkarken kullandıkları ifade çok önemli: ‘Biz, Milli Görüş gömleğini çıkarttık.' dediler. Basit bir ifade! Sanki basit bir giysiden ibaretmiş gibi. Ama ne giydiğini de çok açık bir şekilde ortaya koydu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray'a gidemiyor; ama o gün daha yasaklıyken bile poz verdi Beyaz Saray'da! Arkasından da çıkarılan Milli Görüş gömleğinin yerine kendisine ‘Cesaret Madalyası' verilerek, bir yeni gömlek giydirdiler, Siyonist yapı tarafından giydirildi bu gömlek!” dedi.

“ÜLKEDE YAŞAYANLARIN YÜZDE 70'İNİN AK PARTİ'DEN ÜMİDİNİ KESTİĞİNİ GÖRÜYORUM”

AKP iktidarının ülke problemlerini çözme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını söyleyen Karamollaoğlu, “Bu iktidarın ister erken, isterse zamanında yapılsın, 2023 seçimlerinde bir daha kazanma şansı yok! Ama eğer seçmen kütükleriyle oynar, sandıklara müdahale edecek kadar aşağılara düşerseniz; ülkeyi nereye götürürsünüz bilemem ama ben artık bu ülkede yaşayanların yüzde 70'inin Ak Parti'den ümidini kestiğini görüyorum” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ DAHİ ALTINDA KALACAK”

Asgari ücrete yapılan zamma da değinen Karamollaoğlu, “Şimdi mesela asgari ücret tespiti için aylarca konuşuluyor, kaç kere toplantı yapıldı. En sonunda yine açlık sınırında bir rakamı, asgari ücret olarak belirlediler. Evet az bir rakam değil; ama emin olun birkaç ay içerisinde göreceksiniz yine bu asgari ücret açlık sınırının dahi altında kalacak, ihtiyaç patlayıp gidecek! Neden? Çünkü sistem bozuk! Çünkü almaları icap eden tedbirleri almıyorlar. İsraftan ve yolsuzluktan vazgeçmiyorlar. Siz bu anlayışla ekonomide etkili bir politika ortaya koyamazsınız ki” şeklinde konuştu.

“EGE’Yİ BÜTÜNÜYLE YUNANİSTAN’A TERK ETTİLER”

İktidarın dış politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu şöyle devam etti:

“AB üyesi olabilmek için Kıbrıs'ı, bundan 15 yıl önce tümden vermeye razı olmuşlardı. Annan Planı'nı biz, Allah rahmet eylesin, Oya Akgönenç Hanım'ı göndererek, buna evet demeyin dedik, anlatamadık. İktidar da gitti, ‘evet' deyin diye çaba gösterdi. İşin garip tarafı evet diyenler Kıbrıs tarafında fazla oldu. Biz buna rıza gösteremeyiz. Ege! Bir zamanlar Yunanlar Ege'de hak iddia ettiler, Kardak adalarına bile asker çıkardılar. Sonra Tansu Çiller Hanım, ‘biz buna izin vermeyiz’ dedi. Şimdi ne diyor yine bu iktidar? ‘Biz buraya yerleşmenize izin vermeyiz.’ Aldılar ya, yerleştiler! Hangi kafayla siz böyle diyorsunuz, adamlar yerleşti ya! Onları oradan çıkarmak istiyorsanız, savaşmak mecburiyetindesiniz, lafla olmaz bu işler! Ege'yi bütünüyle Yunanistan'a terk ettiler, Allah'tan korkmak icap eder!”

“SAKIN OLA ‘GAZA' GELMEYİN”

Karamollaoğlu, Karadeniz'de bulunan doğalgaza ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef en büyük hazinemiz olan gençliğimiz de bir ümitsizlik havasına girdi. Tarım ve hayvancılık da can çekişiyor. Doğayı tahrip ettik, ümit neye kaldı? Gaza! Şimdi gaza geliyoruz. Öyle bir havaya girdik ki, ooo birden bire, tam seçime 6 ay kala Karadeniz'de bulduğumuz gaz, milyarlarca dolara tekabül ediyor. 30 yıl bize yetecek, 1 trilyon dolarlık gaz rezervi bulmuşuz! Peki bundan önce bulduklarımız? Doğu Akdeniz'de, Ege'de, birçok yerde biz gaz ve petrol bulmuştuk, ne oldu onlara? Tarihe karıştı! Şimdi yeni gaz… Bizim de milletimize söyleyeceğimiz şey; arkadaş sakın ola gaza gelmeyin!”

“KİMSE ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASIN”

“Kimse ümitsizliğe kapılmasın” diyen Karamollaoğlu, “Allah nasip ederse, önümüzdeki yıl Sayın Erdoğan'ın iktidarda kalabilmek için göstereceği tüm çabalara rağmen, inşallah bir yönetim değişikliği olacak. Anketler şuymuş, buymuş dese de; şunu bilin ki insanımızın büyük bir kısmı artık iktidardan ümidini kesmiş durumda. Bu iktidar problemleri çözemiyor, çözemedi, özellikle son 5-6 yıldır, hatta 10 sene diyebiliriz, pusulasını bütünüyle kaybetti. İşte 6'lı masa bu gidişatı durdurmak ve sırf bu sistemi değiştirmek isteyen partiler tarafından kurulan bir masa.” ifadelerini kullandı.

“6'LI MASA OLARAK BİRLİKTELİĞİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ”

6'lı Masa çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Karamollaoğlu, “Biz, tek adam rejiminin ülkemize bir fayda sağlamadığını gördük ve yeniden tedbirleri alarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçme kararı aldık. Ve tüm çabalara rağmen bu kararı, bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz, ben buna inanıyorum. Özellikle iktidar yanlısı medya gruplarına bakarsanız; ‘oooo, masa bitti, bunlar birlikte yürüyemezler.' Nereden çıkardınız? Siz bunun için yatıp-kalkıp dua edebilirsiniz, gerçi siz dua etmeyi de beceremezsiniz, yalan söylemeyi şiar edinmişsin, yalan söyleyen adam dua etse ne olacak? Şu bilinsin ki, inşallah önümüzdeki seçimden sonra Türkiye'de şartlar tamamen değişecek, normale dönecek, herkes düşündüğünü rahatlıkla söyleyecek, bir sıkıntı olduğu zaman, ister devletle, ister kendi aralarında, mahkemeye gittiği zaman hakkını alacağından emin olacak! Bu şartları oluşturacağız mutlaka! Ekonomide israf ve yolsuzluk bütünüyle ortadan kalkacak.” diye konuştu.