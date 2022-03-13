Karamollaoğlu’ndan ‘cumhurbaşkanı adayı’ çıkışı: Hadi oradan sen de!

İktidarın sürekli olarak muhalefetin cumhurbaşkanı adayını gündeme getirmesine sert tepki gösteren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "‘Cumhurbaşkanı seçimini bugünden belirleyin’ diye kim bize bunu telkin ediyor? AKP ve AKP yetkilileri. Hadi oradan sen de! Niye senin de oyununa geleceğiz? Zamanı geldiğinde elbette cumhurbaşkanı adayı belirlenir" ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir dizi açılış gerçekleştirmek ve partisinin Avrupa Buluşması için Almanya'nın Berlin kentine gitti. Saadet Avrupa Berlin Bölge Temsilciliği’nin açılışına katılan Karamollaoğlu, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i de ziyaret etti.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin Avrupa Buluşması'ndan konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, “Bugün ülkemizde de sıkıntılar yaşıyoruz. En azından ekonomik yönden su yüzüne çıktı ki, bugüne kadar takip edilen politikalar, ülkemizin ekonomik problemlerini çözmeye yetmedi” dedi.

“HÜKÜMET ACİZ KALDI”

“Her geçen gün gelen zamlar, insanların hayatını idame ettiremeyecekleri bir noktaya geldiğini gün yüzüne çıkardı” diyen Karamollaoğlu, “Hükümet de aciz kaldı, iktidar da aciz kaldı. Konuşurken ister istemez hükümet diyorum, iktidar diyorum. Ama hükümet de iktidar da desek ortada bir kurum yok. Bir kişi var. Bugün, karşılaştığımız problemlerin çözümünde en büyük sıkıntımız, bizim böyle bir noktaya mahkum edilmemizden kaynaklanıyor. Biz bu problemi çözemezsek, ülkemizin problemlerini çözme ihtimalimiz de ortada gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLET ERDOĞAN’A GÜVENDİ AMA KARŞILIĞINI ALAMADI”

6 partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelmesine ilişkin konuşan Karamollaoğlu, “Biz, bugün AKP'nin benimsemiş olduğu başkanlık sisteminin, bu ülkeye fayda getirmeyeceğini gördük ve bundan dolayı da muhalefet olarak bir araya gelip, bunu çözmenin yollarını aradık. Sayın Erdoğan ‘Bana güvenin' diyordu. Ama kendisine bu millet güvendi, oyunu verdi ama karşılığını alamadı. Neden alamadı? Çünkü meseleleri bir tek şahsa bağlayarak çözüm aramak, bugünkü şartlarda da geçmişte de hiçbir zaman çözüm yolu olarak görülmedi” dedi.

“İLK ÇÖZÜLMESİ GEREKEN PROBLEMDE İTTİFAK ETTİK”

6 partinin bir araya gelmesinin hedef alınmasına yanıt veren Karamollaoğlu, “Bazıları tenkit ettiler. ‘Nasıl olur da birbirine farklı programları bulunan 6 parti bir araya gelebilir' diye. Bu aslında erdemin ta kendisidir. Farklılıklarımız var ama ilk çözülmesi gereken problemde ittifak ettik. Onun için bir araya geldik. İnşallah bu problemi çözdükten sonra bizim bu sefer detaydaki problemi çözmeye de birlikte yönelmemiz gerekecek” diye konuştu.

“YAPILAN ANKETLER GÖSTERİYOR…”

Karamollaoğlu, şöyle devam etti;

“Tercih milletimizin. Neticede hepimiz, bunu millete anlatacağız. Kararı milletimiz verecek.

Yapılan anketler, kamuoyu yoklamaları gösteriyor ki artık milletimiz tabiri caizse burnundan solumaya başladı.

“BU BİRLİKTELİĞİ SEÇİMLERE KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Yoksulluk ciddi bir problem. Açlık ciddi bir problem. Ailelerin geçim sıkıntısı ciddi bir problem. İktidar, bu problemlerin üstesinden gelemiyor. Yol bile aramıyor. Sadece bakan değiştiriyor.

Siz bakanı değiştirseniz ama kendi politikalarında ısrar ederseniz, o bakan değişikliğinin hiçbir faydası olmaz. Çözüm, politikaları uygulayacak değişiklikleri yapmakta yatıyor. Onun için bu ittifak, çok büyük önem arz ediyor.

Biz bu birlikteliği, inşallah seçimlere kadar devam ettireceğiz. Herkes samimi, bunu bir defa bilelim. Aramızda bir ihtilaf yok. Bazı ihtilafların çıkması için dışarıdan telkinler yapılıyor. Bazı konular, zamanı gelmeden gündeme getirilmez.”

İKTİDARA ‘CUMHURBAŞKANI ADAYI’ YANITI

İktidarın sürekli muhalefetin cumhurbaşkanı adayını gündeme getirmesiyle ilgili Karamollaoğlu, şunları söyledi;

*Geçmişte sadece milletvekili seçimleri yapılırken bile, seçim atmosferine girilmeden adayların belirlendiği oldu mu hiç? Hayır. Seçim kararı alınır, komiteler oluşturulur, her parti kendi adaylarını o süreçte belirler.

*Bugün de en önemli konuların başında elbette cumhurbaşkanı seçimi geliyor. ‘Cumhurbaşkanı seçimini bugünden belirleyin' diye kim bize bunu telkin ediyor? AKP ve AKP yetkilileri. Hadi oradan sen de! Niye senin de oyununa geleceğiz?

*Zamanı geldiğinde elbette cumhurbaşkanı adayı belirlenir. Şimdiden böyle bir girişimde bulunmanın, ne bu siyasi partilere, ne seçime, ne memleketimize faydası olmaz.

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