Karamollaoğlu’ndan iktidara sert sözler

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, iktidara ekonomi üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düşük faizle ev sahibi olma konusuna da değinen Karamollaoğlu, "Erdoğan iktidarı, halkın barınma sorununu değil, inşaat ve rant lobilerinin dertlerini çözüyor; halkın değil bir avuç müteahhidin yüzünü güldürüyorlar" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. İktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

“EKONOMİ DEYİNCE AĞZIMIZIN TADI KAÇIYOR”

“Ekonomi deyince ağzımızın tadı kaçıyor” diyen Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

*Evde, okulda, iş yerinde, komşuluk sohbetlerinde, dost meclislerinde konuşulan ana gündem ekonomi.

*Ne konuşulursa konuşulsun, ister istemez laf dönüyor dolaşıyor ekonomiye geliyor. 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımız; geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı ve işsizlikten muzdarip…

“MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR”

TÜİK verilerine göre, Nisan'da yıllık enflasyonun yüzde 69,97 olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

*Sağolsunlar, adeta bir kuyumcu titizliğiyle çalışmış olacaklar ki; yüzde 70 dememişler! Gıda ve içeceklerdeki bir yıllık enflasyon yüzde 89,10, ulaştırmada ise yüzde 105,86 olarak gerçekleşti.

*Bu kalemlerdeki artışlar dahi, gerçek enflasyonunun %70’in çok üzerinde olduğunu, üç haneli rakamlara ulaştığını göstermektedir.

*Üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 121,82 ile Mart 1995'den bu yana görülen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

*ÜFE ile TÜFE arasındaki fark ise, önümüzdeki aylarda tüketici enflasyonundaki artışın devam edeceğine işaret etmesi açısından önem taşımaktadır.

*İktidar, rakamlarla oynasa da gerçeklerin üzerini örtemiyor; çünkü mızrak artık çuvala sığmıyor!

*Kurumlar aynı istatistik ve raporlar içerisinde dahi birbiriyle çelişen veriler açıklıyor. Dün açıkladıklarını bugün revize etme ihtiyacını duyuyorlar, bugün açıkladıklarını birkaç ay içerisinde tekrar revize ediyorlar.

“ÖNGÖRÜLMEZ BİR ÜLKE İNŞA ETTİLER”

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıkladığını ve Ocak raporunda yüzde 23,2 olarak açıklanan 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,8'e revize edildiğini belirten Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

*Yıl sonu tahmininde, üç ay içinde yaklaşık 20 puanlık revizyon çok ciddi bir değişikliktir. Bu çapta bir düzeltme kurumların ve yetkililerin çapsızlığını gösterir; hiç kimse kusura bakmasın!

*1 puan değil, 5 puan değil; 20 puan sapma olur mu? Merkez Bankası böyleyse; kim neyi öngörebilir bu ülkede? Ak Parti iktidarı, tüm kurumlarımızın ayarlarıyla oynayarak ‘öngörülemez bir ülke’ inşa etmeyi başarmıştır; başarısızlıklarını başarı gibi takdim etme başarıları da bundan kaynaklanmaktadır işte.

*Enflasyonda hal böyle de kur konusunda durum farklı mı sanki? Kur korumalı mevduat uygulaması ve daha pek çok önleme rağmen dolar kuru 15’i geçti yeniden.

*2017’de; 3.80, 2018’de; 5,30, 2019’da; 5,90, 2020’de; 7,45, 2021’de; 13,40. Bugün itibariyle; 15,30 lirayı geçti.

“HİPERENFLASYONA DOĞRU HIZLA YOL ALINIYOR”

“Ne oldu şimdi? Değerlerimizi ve inancımızı günlük politikalarınıza alet etmenize değdi mi?” diye soran Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Ne faizi, ne döviz kurunu, ne de enflasyonu kontrol altına alabildiniz! Üçü de karavana atış. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’, ‘Faiz lobisi, döviz lobisi!’, ‘Nas var!’ söylemlerinin ardından bugün gelinen noktada; Faizden geçinenler en rahat dönemlerini yaşıyor, faizi müjde olarak takdim eder hale geldiniz. Dolar 15 Lirayı geçti. Yüksek enflasyondan hiperenflasyona doğru da hızla yol alınıyor.

“EV ALABİLMEK HAYAL OLDU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘müjde’ olarak açıkladığı konut paketini de eleştiren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Erdoğan çeşitli paketler açıklayarak, konut sorununa ‘yine kendince’ çözüm sunmuş. İnsan hayret ediyor doğrusu…

*Her kabine toplantısının ardından yapılan açıklama öncesi diyoruz ki; ‘bu sefer bizi yanıltsalar, doğru ve düzgün adımlar atsalar da biz de takdir etsek’ Fakat her seferinde atılacak en yanlış adımları, millete fayda yerine zarar verecek adımları tek tek bulup, bunları hayata geçiriyorlar.

*’Acaba ne yapsak da milletin refahından, ekmeğinden, kazancından, geleceğinden eksiltsek’ diye düşünülse; bu uygulamalar ancak o zaman akla gelir. Şimdi konut konusunda açıklananlar kimlere yaradı veya yarayacak?

*Orta sınıfın ve dar gelirlilerin ev sahibi olma hayalini, meydana getirdiği yüksek enflasyonla çalan Sayın Erdoğan; şimdi yüzde 0,99 düşük faizle ilk kez ev sahibi olacaklara güya bir iyilik yapıyor.

*Yüzde 20'ler civarındaki enflasyonu, 1 yılda yüzde 70'e çıkardığını unutmuş olacaklar ki; düşük faizli kredi ile birikimi olanlara kamu bankalarının imkanlarını altın tepside sunuyorlar!

*Bu durumda en üst gelir grubunda yer alan kişiler, zaten normal şartlarda enflasyon oranından düşük faizlerle ev alıp farklı yatırımlar yapabiliyor. Yabancılar ise değerli para birimleri sayesinde konut sahibi olabiliyor.

*Ancak orta ve dar gelirli vatandaşlarımız için ev alabilmek Pazartesi akşamı itibariyle tamamen hayal oldu!

“HALKIN DEĞİL BİR AVUÇ MÜTEAHHİTİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR”

*Göz göre göre milyonlarca fakirden alıp, bir avuç mutlu azınlığa veriyor. Bir yandan ‘nas’ı gerekçe göstererek dövizi yükselten iktidar, öte yandan düşük kredilerle çalışan kesimin kazancını düşük faizli kredi yoluyla imkanı olanlara aktarılmasına yol açıyor.

*Diğer bir deyişle; birikim yapmak isteyen, parasını korumak isteyen vatandaşlara nasta haram olarak belirtilen faizli krediden başka bir çıkar yol bırakmıyor.

*Erdoğan iktidarı, halkın barınma sorununu değil, inşaat ve rant lobilerinin dertlerini çözüyor; halkın değil bir avuç müteahhitin yüzünü güldürüyor.

*’Beşli çete’ sözüne çok kızıyorlar bu arkadaşlar. Fakat, ‘Beşli çetenin oluşumunda en büyük etkisi olan Sayın Erdoğan, oyun kurucu rolüyle ranta, kazandıracak paslar vermeye devam ediyor.

*Bu beyler, betonu ve bankaları çok seviyorlar. Bu sevdalarından bir türlü vazgeçemediler.

“DAR GELİRLİ BÜYÜK ZORLUKLAR İÇİNDE”

“İktidar, döviz kurunda olduğu gibi enflasyonda da adeta kumar oynamaktadır.” diyen Karamollaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

*Bu kumarın borcunu ise faiz, zam, kur korumalı mevduat, garantili geçişler gibi adlarla vatandaşın vergileri ile, yani bizim hepimizin alın teri ile ödemektedir.

*Bilmeliler ki; kontrolden çıkan enflasyon nedeniyle dar gelirli kesim büyük zorluklar içindedir. Ücretler gerçek enflasyonu yansıtmaktan uzak olan resmi rakamlara göre kısmen ve gecikmeli olarak ayarlanmakta, bu da zaten bozuk olan gelir dağılımını daha da bozmaktadır.

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