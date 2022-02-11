Kardan zarar gören çiftçiye yardım talebini MHP reddetti

Amasya'da kar yağışı nedeniyle yaklaşık 4 bin dönüm arazide bulunan seralar zarar gördü. Çöken seralar nedeniyle zor durumda kalan çiftçilere belediyenin demir, naylon ve ekipman desteği verilmesi için İYİ Partili Meclis Üyesi Osman Yüce teklif verdi. Teklif MHP'li meclis üyelerin oylarıyla kabul edilmedi.

İsmail AKDUMAN

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Amasya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 köyde 6 bin dönüm arazide seracılık yapan çiftçilerin yaklaşık 4 bin dönümlük alandaki seraları çöktü.

Naylonların yırtılması sonucunda ürünleri kar altında kalan çiftçiler, sebze fidelerini borçlanarak aldıklarını yıkılan seralarını onaramadıklarını belirterek, İYİ Partili Meclis Üyesi Osman Yüce’den yardım istedi. Yüce’de Şubat ayı ilk meclis toplantısında yazılı önerge vererek, köylülere demir, naylon ve ekipman desteği yapılmasını talep etti.

MHP KABUL ETMEDİ AKP ÇEKİMSER KALDI

Osman Yüce, 18 MHP, 10 AKP, 2 CHP, 1 İYİ Parti ve 1 bağımsız üyeden oluşan belediye meclisine, çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için verdiği önergeye MHP hayır derken, AKP çekimser kaldı. CHP ve İYİ Parti ise yardım önerisini kabul etmesine rağmen, oy çokluğu ile teklif kabul edilmedi.

MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın konunun muhatabının belediye olmadığını ve kanunen yapacak bir şey olmadığını söylediğini dile getiren Yüce, “Bu aziz milleti ve devletimizi bir arada tutan örfümüz, adetimiz, geleneğimiz ve göreneğimizdir.

Ülkemizin bir yerinde yangın çıkmışsa, bir afet olmuşsa 84 milyon vatandaşımız el birliği ile yaraları sararken, şehrin 18 kilometre uzağındaki bu afeti belediyenin görmezden gelip yok sayması, konunun muhatabının biz değiliz demesi çiftçilerimizi üzmüştür” diye konuştu.

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