Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 2'si kadın, 6 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda eski HDP yöneticisi Y.B (48), HDP yöneticisi T.A., Z.C. , N.G. ile kadın şüpheliler Ö.E. ve H.H. ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman, kitap ve dijital materyallere de el konuldu. DHA

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