Kaşıkçı dosyası tepkisi: Satamayacakları bir değer yok

Konsoloslukta katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili dava dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesine siyasilerden tepki yağdı.

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2018 yılında İstanbul'da katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili cinayet davasında yargılanmanın durdurulması ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi gündeme bomba gibi düştü.

“BU ÜLKEYE YAPILMIŞ EN BÜYÜK KÖTÜLÜK”

Savcının talebi, Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü sonrası cinayet davası dosyasının Riyad’a gönderilmesine tepki yağdı:

CHP Genel Başkan Başdanışmanı İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan’a devretmek faillerin eline cinayet dosyasını teslim etmektir. Mavi Marmara yargılaması İsrail’de yapılsın demekle aynıdır. Hukuki süreci tamamlamadan bir dosyayı olayın faillerine teslim etmek bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür.

“ADALETİN BATSIN AKP”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Adaletin Batsın AKP!!! 3-5 milyar dolar için Suudi Arabistan'a sattınız davayı! AKP'nin çürümüşlüğünün zirvesi!!! Tüm iddialarınızla sınandınız ve kaybettiniz.

“ÜLKEYİ KİM BİLİR NE UĞRUNA REZİL ETTİNİZ”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: İstanbul’da öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın dava dosyası Suudi Arabistan’a devredildi. Hani ‘hedef Türkiye’ idi? Hani sorumluları teslim etmelerini bekliyordunuz? Hani kimse Türkiye’de böyle vahşi bir cinayet işleyip kendini aklayamazdı? Ülkeyi kim bilir ne uğruna yine rezil ettiniz.

“SATAMAYACAĞI BİR DEĞER YOK”

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Dr. C. Kani Torun: Cemal Kaşıkçı davası onu vahşice öldürenlere havale edildi. Bu iktidarın bir davası yoktur. İktidarın devamı için satamayacağı bir değer yoktur. Bu iktidarı davası için savunduğunu söyleyen AK Partili dostlar daha ne kadar bu rezilliği savunacak? Kendinizi kandırmayı bırakın artık.

“YAZIKLAR OLSUN”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devri, cinayetin işlendiği Türkiye'nin yargı hakkından yani mahkemeleriyle uyguladığı ‘egemenlik hakkından’ vazgeçmesidir. Ülkeyi batıran AKP, para için Suudi Arabistan'a bu hakkı devrederek Türkiye'nin egemenliğinden vazgeçiyor. Yazıklar olsun.

“BAŞKA FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERE KAPI ARALIYOR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Cemal Kaşıkçı dosyasının devri, dosyanın ilelebet kapanması sorumluların hesap vermemesi demektir. Anayasaya rağmen AİHM kararlarını uygulamayanlar, Suudi Kralı’nın bir sözüyle yargı bağımsızlığını ayaklar altına alıyor, uluslararası başka faili meçhul cinayetlere kapı aralıyor.”

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