Kavanoz dolu mermi paylaşıp Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderen sanığın davası düştü

Sosyal medya hesabından içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaşarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu siyasetçileri etiketleyerek tehdit içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle yargılanan Mehmet Emin Göç’ün davası düştü.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Sosyal medya hesabından içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaşan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ve CHP ile HDP'nin genel merkezlerini etiketleyerek tehdit ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Emin Göç'ün yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Emin Göç'ün avukatı katıldı.

DAVA DÜŞTÜ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mehmet Emin Göç'ün “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit” suçundan kamu davası açıldığını, eylemin tehdit suçunu oluşturduğu anlaşılarak dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiğini belirtti. Mahkeme, yapılan uzlaştırma işlemleri neticesinde sanık ve müştekilerin uzlaştıkları gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Emin Göç'ün içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaştığı, paylaşımında CHP ve HDP genel merkezlerini etiketlediği belirtildi. İddianamede, CHP ve HDP genel merkezinin ve tüzel kişiliğinin hedef alındığı kaydedildi.

İddianamede, Mehmet Emin Göç'ün paylaşımı ve yazısının bütün olarak ele alındığında eyleminin basit bir tehdidi aştığı vurgulanarak, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun CHP tüzel kişiliğini temsil eden kişiler olduğu kaydedildi. Gerçekte hedef alınan kişilerin CHP tüzel kişiliği ve onun seçmeni olduğu belirtildi.

Mehmet Emin Göç'ün “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

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