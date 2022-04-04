Kayıt alındaki Suriyeli sayısı 3.7 milyonu geçti

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı aylık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı; göçmen kaçakçılığı, kadın cinayetleri, uyuşturucu madde miktarı ve mültecilerle ilgili verileri paylaştı:

– Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mart ayında gerçekleştirilen 20 bin 585 operasyonda 26 bin 806 kişi gözaltına alınmış, bin 933 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 1 ton 809 kilo esrar, geçen aya göre yüzde 35 artışla 444 kilo skunk, 930 kilo eroin, geçen aya göre yüzde bin 156 artışla 113 kg kokain ele geçirildi.

– 2 bin 771'i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalandı.

– Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 492 bin 983. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır.

24 KADIN CİNAYETE KURBAN GİTTİ

– Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30'du, yüzde 20'lik bir azalış görüyoruz.

– PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 509 operasyon gerçekleştirilmiştir.

– Toplam 76 sağ, 4 teslim toplam 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 53'ü PKK/KCK, 27'si DEAŞ terör örgütü mensubudur.

– Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 38 şüpheli, bin 243’ü PKK/KCK, bin 568’i FETÖ, 177’i DEAŞ, 50’si sol terör olmak üzere gözaltına alınmış, bunlardan 363'ü de tutuklanmıştır. 138’i PKK/KCK, 175'i FETÖ, 46'sı DEAŞ, 4'ü sol terör örgütü mensubudur.