Kaymakamdan cemevi başkanına tehdit: Sana devletimizin gücünü göstereceğiz

Tunceli’nin Nazımiye ilçe kaymakamı Uğur Tutkan, Düzgün Baba Cemevi'ne kesilen 60 bin TL cezayı eleştiren Cemevi Başkanı Sinan Kırmızıçiçek’in haberini paylaşarak, “Sana da uzantılarına da öğreteceğiz kanunu, hukuku ve devletimizin gücünü” ifadeleri tepki çekti.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde olan Düzgün Baba Cemevi Başkanı Sinan Kırmızıçicek, Nazmiye Kaymakamı Uğur Tutkan’ın çeşitli idari ve mali para cezalarıyla cemevinin faaliyetlerini engellenmeye çalıştığını iddia etti.

Yapılan açıklamanın ardından haberi sosyal medya hesabından paylaşan Nazimiye ilçe kaymakamı Tutkan'ın yapmış olduğu açıklama ise tepki çekti.

“CEMEVİNİ SGK’YA ŞİKAYET ETTİ“

Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan'ın Düzgün Baba Cemevine on binlerce lira vergi cezası kestirdiğini iddia eden Kırmızıçiçek Düzgün Baba Cemevi yönetim kurulu,

”Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Tunceli SGK İl Müdürlüğüne Düzgün Baba Cemevinde kayıt dışı işçi çalıştırdığımıza dair ihbar yazısı gönderip şikayette bulunuyor. Düzgün babada Cem hizmeti yürüten pir ve analarımız, zakir, on iki hizmet yürüten canlar ayrıca cemevinde temizlik yapan, çay dağıtan, lokma pişiren ve diğer hizmetleri yürüten canlara ödediğimiz lokma ve çıralık nedeniyle içlerinde 80-90 yaşındaki pir ve anaların da bulunduğu 30 kişilik isim listesini kaymakam SGK İl Müdürlüğü’ne “kayıt dışı işçi çalıştırıyorlar” gerekçe gönderip SGK İl Müdürlüğü’nden cezai işlem uygulamasını talep ediyor” diye kaydetti.

“TİCARETHANE GÖZÜYLE BAKIYOR”

Nazimiye Kaymakamı Uğur Tutkan'ın cemevini bir ticarethane gözüyle baktığı iddia eden Kırmızıçiçek

“Düzgün Baba Cemevine Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan bir şirket bir ticarethane gözüyle bakıyor. Düzgün Baba Cemevi ısınma sorununu çözmek için 500 TL ye bir soba almışız. (Yönetim kurulu kararı var, şahıstan aldığımızdan gider makbuzu kesmişiz) buna rağmen 3 bin TL ceza verilmiş.

Kaymakamın görev yaptığı ilçenin tamamı Alevi. Her sene on binlerce canın ziyaret ettiği Düzgün Baba Cemevi’nin ısıtma sorunu var. Bir kaymakamın görevi bu ısıtma sorununu çözmek mi yoksa cezalandırmak mı? diye sordu.

“SANA ÖĞRETECEĞİZ DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ”

Yapılan haberi sosyal medya hesabından paylaşarak Cemevi Derneği Başkanı Kırmızçiçek’i tehdit eden Kaymakam Tutkan, şu ifadeleri kullandı;

“Dernek adı altında halkımızın inancını kullanarak para toplayıp, topladığı paraları da usulsüz, kanunsuz ve Düzgün Baba Cemevi ve mekanı dışında yani amaç dışı harcayacaksın.

Sonra da Cemevlerimizi biz ticarethane göreceğiz. Kanunsuzluk, usulsüzlük kıblesi olanlara doğru yolu göstereceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti kanun, hukuk devletidir. Sana da uzantılarına da öğreteceğiz kanunu, hukuku ve devletimizin gücünü.”