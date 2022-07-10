Kaymakamın ‘doğum günü’ haberini yapan gazeteciye verilen para cezasına CHP’den tepki

Tunceli’nin AKP’li Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız'ın ilçe Kaymakamı Önder Koç’a doğum günü pastası alarak kaymakamlık makamında doğum gününü kutlamasını haberleştiren gazeteci Serkan Gürtürk’e, Koç’un şikayeti üzerine 10 bin 31 lira idari para cezası geldi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, karara tepki göstererek, "Bu basın özgürlüğüne yapılan son derece haksız ve adaletsiz bir uygulamadır" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli’nin AKP'li Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, ilçe kaymakamı Önder Koç’un doğum gününe özel pasta yaparak kaymakamlık makamında kutlama yaptı. Elazığ'da Haber Ayrıntı Gazetesi imtiyaz sahibi Serkan Gürtürk'ün kaymakamlık makamında doğum günü kutlamasını haberleştirdi.

Haber sonrasında ifadeye çağrılan Gürtürk’e kaymakamın şikayeti üzerine Çemişgezek Başsavcılığı tarafından 10 bin 31 lira idari para cezası kesilmişti. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, skandal kararla ilgili İçişleri Bakanlığına konunun araştırılması ve soruşturulmasıyla ilgili bir talep de bulunduğunu ve bakana ilettiğini kaydetti.

“KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL”

Gazeteciye kesilen para cezasının ve haber yasağı getirilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şunları söyledi:

“26. Dönem milletvekilliğini yaptığım Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ne yazık ki hepimizi son derece yaralayan ve üzen olayla karşılaştık. Çemişgezek ilçesinin belediye başkanı, ilçenin kaymakamının yaş gününü kutlamak için bir pasta alır ve kaymakamı ziyaret eder bunu da kaymakamlık resmi hesabından ve belediye başkanı sosyal medya hesaplarında paylaşırlar. Bu paylaşım üzerine Elazığ'dan bir yerel gazetemiz bunu haberleştirir.

Bu kamuoyuna açık bir bilgi olduğu bu bilginin bir basın organı tarafından kamuoyuyla paylaşılması bir haber haline getirilmesi son derece normaldir. Bunun üzerine yerel gazete sahibine bir para cezası yazılıyor ve haber yasağı getiriliyor. Böylesi basit bir konuda ve haber kullanmak hakkında bile insanların yetkilerini kullanarak basın özgürlüğüne müdahale etmesi asla kabul edilebilir bir şey değil.”

“KONUNUN ARAŞTIRILMASI VE SORUŞTURULMASIYLA İLGİLİ BAKANLIĞA TALEPTE BULUNDUM”

Olayın haber olarak değerlendirilmesinin son derece doğru olduğunu belirten Erol, sözlerine şöyle devam etti:

“Sonuç itibariyle bir belediye başkanı ve bir kaymakamın makam odalarında bir yaş gününü kutlamasıyla ilgili bir paylaşımı yapması ve bir basın mensubu ya da yerel bir gazete tarafından haber olarak değerlendirilmesi son derece doğrudur.

Ama üzücü olan para cezası verilmesi ve haber yasağı getirilmesidir. Bu konuda ben Elazığ milletvekili olarak ve işin muhatabı da Elazığ'da bir yerel gazete olması nedeniyle İçişleri Bakanlığına bu konunun araştırılması ve soruşturulmasıyla ilgili talepte bulundum ve sayın bakana ilettim. Bunun da takipçisi olacağım.

İnsanların haber alma özgürlüğü ve haber yapma özgürlüğü eğer bir iddiaya, dedikoduya ve haksız ithama dayalı değilse tam tersine kişilerin paylaştığı bilgiler doğrultusunda insanlara bilgilendirilmesi sağlanmışsa bunun cezası olamaz.

Bu basın özgürlüğüne yapılan son derece haksız ve adaletsiz bir uygulamadır. Bunu kişisel bir mesele olarak değil kamu gücünün kullanarak basın özgürlüğünün ne kadar kısıtlandığı konusunda kamuoyunu aydınlatmak adına bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.”

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