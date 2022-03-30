Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘5’li çete’ çıkışı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti iyi yönetemiyorlar. Yakın çevrelerinin ceplerini düşünüyorlar. 5’li çete tüm mal varlığını Londra’ya götürdü, onu da iyi biliyorum. Eğer destek verirseniz biz bu malların tamamını Türkiye’ye getireceğiz. Bunların tamamı birlikte olursak olur" dedi.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıgöl ilçesinde ‘Çiftçi ve Muhtarlar Buluşması'na katıldı.

Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen buluşmada konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

*Sizden isteğim sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Az kaldı, göreceksiniz Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur.

*Devlet akılla, bilgiyle, tecrübeyle yönetilir. Yeter ki vatandaştan yana olun, emekten yana, üretenden yana olun.

*Üreten zarar ederse buğdayı da dışarıdan alırız, mercimeği de, canlı hayvanı da, eti de , fasulyeyi de, dışarıdan alırız. Demek ki üretmemiz lazım, iktidar sahiplerinin üreteni desteklemesi lazım. Sizin emeğiniz son derece değerlidir.

“EĞER SİZ ÜRETEMEZSENİZ BU ÜLKE DERİN YOKSULLUK YAŞAR”

*Pandemi bize bir gerçeği daha gösterdi. Tarım dünyanın tüm ülkelerinde stratejik sektördük. Arabanız olmayabilir, elektrik süpürgeniz olmayabilir ama günde 3 kez karnınızı doyuracaksınız.

*Eğer siz üretemezseniz bu ülke derin yoksulluk yaşar. Eğer bir anne evladını besleyemeden yatağa yatırıyorsa o annenin dramını hepimizin görmesi lazım.

*Birilerinin durumu çok iyi ben biliyorum, birileri köşeyi dönüyor. Birileri 3-4 yerden maaş alıyor, bunu da biliyorum. Düzeltmek istiyorum ama bunun için gücü sizden almamız lazım.

*En ciddi güç halkın gücüdür. Biz 6 lider bir araya geldik. ikinci kez masanın etrafına oturduk. Benim taşıdığım kaygıları diğer liderler de taşıyor.

*Biz gönül birliği yaptık, bizim kişisel beklentimiz yoktur. Tek beklentimiz her evde huzur olsun. Cennet gibi topraklarımız var.

*Allah aşkına bu topraklarda üretilen üzümün değerini tüm dünya biliyor. O zaman neden üretilen üzümün karşılığını çiftçiye veremiyoruz.

*Kilosu 2 dolar çok mu pahalı, yapacaksınız kardeşim. Zarar ederse ne olacak, ekemeyecek. Ne yapacağız dışarıdan getireceğiz.

“HARAMİLERDEN ALACAĞIM, SİZİN HAKKINIZI TESLİM EDECEĞİM”

Tarım Kanununun 21. maddesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Her yıl devlet çiftçiye milli gelirin en az yüzde 1'i oranında destek verir. Yani aşağı yukarı 8 milyar lira civarında destek vermesi lazım. 8 milyar lira çiftçiye verseler çiftçi dünyayı besler. Hakkınızı teslim edeceğiz. Haramilerden alacağım, sizin hakkınızı teslim edeceğim. Hazineyi soyacaklar buna izin vermeyeceğiz. Siz bankalardan kredi çektiniz, bunların faizlerini sıfırlayacağız. Ana parayı devlete geri ödeyeceksiniz. Çiftçi üretecek ki Türkiye zengin olsun. Köylerde insan kalmadı, nasıl olacak. Gencecik çocuklar büyükşehirlerin varoşlarında asgari ücretle iş bulabilir miyim diye uğraşıyor.” şeklinde konuştu.

“DEVLETİ PARSELLEDİLER, PARSEL PARSEL GÖTÜRÜYORLAR”

*Geliyorlar borcunuz var, traktörünüzü haczediyorlar. Köylünün ineğini haczettiler. Bunun akılla mantıkla bağdaşır yönü var mı? Bu adam borcunu nasıl ödeyecek? Bunu da kaldıracağız. Mazot aldı başını gidiyor.

*Servisçilerin, tır şoförlerinin derdi var. 7 liradan 23 liraya çıktı. Bütün dünyaya çıkmıyor da bizde neden fiyat fırladı? Türkiye iyi yönetilmiyor. Akılla, bilgiyle yönetilmiyor. İşi ehline vermek inancımızın da gereği.

*Siz üniversite mezunu bir mühendise ameliyat yap diyemezsiniz. Şimdi merkez bankasına arkeolog tayin ediyoruz. Merkez bankası ile ne işi var. Güreşçiyi bankanın yönetim kurulu üyesi yapıyoruz.

*Güreşçi gitsin altın madalya kazansın. Devleti parsellediler, parsel parsel götürüyorlar. Az kaldı millet ittifakı olarak Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız.

“ÇOCUĞUNA SÜT İÇİREMEYEN ANNELERİ BİLİRİM”

“Mutfaklarda yangın var” diyen Kılıçdaroğlu, “O evlerde çocukların nasıl beslendiğini bilirim. Çocuğuna süt içiremeyen anneleri bilirim. Ya insanın biraz vicdanı sızlar. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Geliri asgari ücretin altında olan ailelere destek vereceğiz. Kadın gidecek oradan aylığını çekecek. Onu el aleme muhtaç hale getirmeyeceğiz. Kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Sizlere güveniyorum. Beraber el ele vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“EĞER DESTEK VERİRSENİZ 5'Lİ ÇETENİN MAL VARLIĞININ TAMAMINI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, tarım konusunda Hollanda ile Türkiye’yi karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı:

*Hollanda Konya'dan küçük. Konya'dan küçük Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üzerinde.

*Biz devasa ülkeyiz yıllık tarım ihracatımız 18-20 dolar civarında. Nasıl oluyor da biz el aleme muhtaç hale geliyoruz. Niye oluyor bunlar? Devleti iyi yönetemiyorlar. Ceplerini düşünüyorlar, yakın çevrelerinin ceplerini düşünüyorlar.

*5'li çete tüm mal varlığını Londra'ya götürdü, onu da iyi biliyorum. Eğer destek verirseniz biz bu malların tamamını Türkiye'ye getireceğiz.

*Bunların tamamı beraber olursak olur, birlikte olursak olur. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Tüm sorunlar akılla mantıkla çözersiniz. Türkiye düşündüğünüzden daha zengin bir ülke.

Türkiye genelinde çiftçiye elektriği ücretsiz verme projelerinin olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Doğu'dan başlayacağız batıya doğru tarımda kullandıkları elektriği ücretsiz vereceğiz. Ayrıca oradan gelir de elde edeceğiz. Her şey bizim ülkemizde var, niye yapmıyorlar. Çünkü doğalgaz, kömür lobisi izin vermiyor. Biz lobilerin adamı değiliz halkın adamıyız. Halk için çalışacağız” dedi.

Demokrasinin temel taşının muhtarlar olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Demokrasiyi güçlendirmek istiyorsak muhtarın pozisyonunu büyütmemiz lazım. Bu konuda bir kanun hazırladık, meclise getirdik ama AK Parti MHP oylarıyla ret edildi. Ama sözüm var, o kanunu mutlaka çıkaracağız” diye konuştu.

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