Kendisini reddeden kadını öldürüp intihar etti

Mersin'de 25 yaşındaki Halil Korkmaz, evlenme teklifini kabul etmeyen tarım işçisi Sinem Sökmen'i öldürdükten sonra intihar etti.

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Olay, Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi'ndeki halde meydana geldi. Nakliye işi yapan Halil Korkmaz (25), tarım işçisi Sinem Sökmen’in (37) çalıştığı iş yerine geldi. Korkmaz burada belinden çıkardığı tabancayla Sökmen'in kafasına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI KALKMIŞ

Olaydan sonra kalabalıktan kaçan Halil Korkmaz, girdiği caminin bahçesinde aynı silahla intihar etti. Halil Korkmaz’ın Sinem Sökmen’i hal içerisinde çalıştığı sırada gelip tehdit ettiği ve ısrarlı takip ettiği için uzaklaştırma cezası aldığı, cezasının 19 Nisan 2022 tarihinde sona erdiği öğrenildi.

“YA BENİM OLACAKSIN YA DA…”

Halil Korkmaz’ın Sinem Sökmen'e evlenme teklif ettiği, “Ya benim olacaksın ya da başkasına yar etmem ben ölümü göze aldım” şeklinde tehditte bulunduğu ve kendisiyle çektirdiği fotoğrafları yakınlarına göstermekle tehdit ettiği ileri sürüldü.

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