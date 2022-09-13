Abone Ol

Kene bir can daha aldı

Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kene bir can daha aldı

Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki N.A, ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından N.A, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan N.A’nın cenazesi, ilçede toprağa verildi. (AA)

Kene ısırması sonucu bir ölüm daha İlginizi Çekebilir Kene ısırması sonucu bir ölüm daha

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster