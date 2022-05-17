KHK ile 6 yıl önce ihraç edilen öğretmen görevine iade edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğretmen ihraçlarına tepki gösteren Eğitim Sen üyeleri basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, 6 yaşındaki oğlu ile katılan ve 6 yıl önce ihraç edildiğini belirten öğretmen Ruken Ay, "Sekiz aylık hamileydim, bir belge ile ihraç edildiğimi öğrendim. Bugün yanımda duran oğlum o gün karnımdaydı, bugün yanımda ve göreve iade edildim” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Eğitim Sen üyeleri öğretmenler ve yakınları Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenledikleri basın açıklaması ile öğretmen ihraçlarını protesto etti. Ellerinde “OHAL’in Arkasına Sığınmayın İhraç Gerekçelerini Açıklayın”, “Geri Döneceğiz, Biz kazanacağız” ve “Geçinemiyoruz, Emekten Halktan Yana Bütçe İstiyoruz, Haksız Hukuksuz İhraçlar Görevlerine İade Edilsin” pankartı açan eylemciler adına öğretmen Yüksel Okyay basın açıklamasını okudu.

“OHAL’İ FIRSATA ÇEVİRDİLER ON BİNLERCE KAMU EMEKÇİSİNİ İHRAÇ ETTİLER”

Okyay, şöyle konuştu:

“Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği üyemiz Ruken AY, bundan 66 ay önce işinden haksız, hukuksuz bir şekilde ihraç edilmişti. Komisyon kararı ile işe iade edildi. 5 yılı aşkın süredir mağdur edildi tıpkı binlerce KESK ‘li arkadaşlarımız gibi. Bodrum da hala iade edilmeyi bekleyen 4 eğitim emekçisi, bir sağlık emekçisi, 1 büro emekçisi arkadaşımız var. AKP hükümeti OHAL'i fırsata çevirip on binlerce kamu emekçisini sorgusuz ve yargısız ihraç etti.

Hükümet OHAL'i fırsata çevirerek on binlerce kamu emekçisini sorgusuz ve yargısız ihraç etti. Tüm itiraz yollarının kapalı olması itirazlara neden olunca ve AİHM'e on binlerce başvuru yapılınca bir oyalama mekanizmasına ihraç duyuldu ve OHAL İşlemleri için İnceleme Komisyonu görevlendirdi. Komisyon üyeleri çifter maaş alıp zulüme devam ettiler.

KHK'lar ile ihraç edilen 4 bin 239 KESK'li işlemin iptali için komisyona başvuruldu. Komisyon aradan 5 buçuk yıl geçmesine rağmen hala binden fazla dosya hakkında karar dahi verilmedi. Haklarında herhangi bir soruşturma dahi bulunmayan KESK’li arkadaşlarımıza komisyonun verdiği ret kararlarını tanımıyor, protesto ediyoruz.”

“ÖLEN 17 KİŞİYİ GÖREVE İADE ETTİLER”

Okyay açıklamasının devamında zaman kaybetmeden haklarında mahkeme kararı olmayan ret kararlarının iptal edilmesi ve öğretmenlerin tüm haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmesinin gerektiğini belirterek “Ne acıdır ki, en az 17 kişi hayatlarını kaybettikten sonra ‘gidemeyecekleri' görevlerine komisyon kararıyla iade edilmişlerdir. Birkaç hafta önce, bir KHK'lı, 4 aylık bebeği olmasına rağmen, bayram günü kendini asarak intihar etti. Bir kez daha haykırıyoruz ki, geciken adalet adalet değildir. 100'den fazla insanımız ise ihraç sonrası yaşadıkları ağır sorunlar nedeniyle içine girdikleri çıkmazdan kurtulamayarak intihar etmişlerdir. RET edilen başvurulardan 344'ü Barış Akademisyenlerine ait olup, 50 dosya ise karara bağlanmayı beklemektedir” dedi.

RUKEN ÖĞRETMENİN AÇIKLAMALARI DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

Bodrum'daki bir okulda sosyal bilgiler öğretmenliği yapan 39 yaşındaki Ruken Ay, altı yaşındaki oğlu ile birlikte geldiği eylemde yaptığı konuşmada, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ay, konuşmasında şunları söyledi:

“Sekiz aylık hamileydim, bir belge ile ihraç edildiğimi öğrendim. Bugün yanımda duran oğlum o gün karnımdaydı, bugün yanımda ve göreve iade edildim. O gün neden ihraç edildiğimi bugün neden göreve iade edildiğimi söylemediler, acı, hüzün ve öğrencilerime kavuşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyorum. Bir gece vakti Resmi Gazete'de adım terörist olarak yazılarak ihraç edildim.

Üzerinden altı yıl geçti, Boran bu kadar büyüdü. Ama ben işten atıldım neden atıldığımı bilmiyorum, işe döndüm neden işe döndüğümü de bilmiyorum. Muhtemelen de öğrenemeyeceğim. O arada acılarımız, sıkıntılarımız, kayıplarımız oldu ama bir şekilde sizlerle birlikte dayanışma içerisinde olunca onları telafi edebildik. Acımızı az da olsa dindirebildik. Eğitim Sen'li 8 öğretmen ihraç edilmiştik.

Bazı arkadaşlarımızın göreve dönüşü ret edildi. O yüzden sevincimiz buruk. Onlar da göreve döndüğümüz zaman sevincimiz tamamlanacak. Bizim tek suçumuz kendi işlerinde kendi alanlarında öğrencilerini seven, okullarını seven hayatını mesleğine adamış olan öğretmenlerdik. Bizi yaklaşık 6 yıldır öğrencisiz bıraktılar. Gözyaşları içerisinde günlerimiz geçti. Bunların telafisi hiçbir şekilde olmayacak. Eğitim senli olarak dayanışmanın önemi ve değerini bugünde gördüm görüyoruz, destekleriniz için teşekkür ederim.”

Eğitim sen üyeleri ve öğretmenler eylem ve basın açıklaması sonucu meydandan ayrıldı.

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