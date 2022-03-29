Kılıçdaroğlu, başarılı belediye başkanlarına ödüllerini takdim etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da düzenlenen İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Proje Ödülleri törenine katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerin, bütün zorluklara rağmen halka hizmet etme konusunda büyük sorumluluklar üstlenerek görev yaptıklarını söyledi. Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a ödüllerini takdim etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıl Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen, yerel yönetim alanında projelerin değerlendirildiği ve başarılı belediyeler ile başkanlarına verilen İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Proje Ödülleri törenine katıldı.

“BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Törende kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Gerçekten de yerel yönetimler bütün zorluklara rağmen, zorlukları aşıp halka hizmet etme konusunda büyük sorumluluklar üstlenerek görev yapıyorlar. Bu anlayışla hareket eden bütün belediye başkanı arkadaşlarıma, hiç bir parti farkı gözetmeksizin yürekten teşekkür ederim.

* Çünkü belediye başkanları bulundukları beldenin aslında bütün sorunlarının kendisine yansıdığını belediye başkanları gayet iyi bilirler. Dolayısıyla bu sorunları çözmek için de olağanüstü çaba harcarlar. Bu çabayı harcarken, son derece sınırlı kaynakları olduğunu da gayet iyi biliyoruz.

* Yılmaz hocamız burada. Eskişehir’i, yeni ve çağdaş bir kent yapan, Bursa ve Ankara arasında çölde bir vaha gibi yeşerten olağanüstü bir çaba sergiledi. Hepinizin huzurunda Yılmaz hocamıza gerçekten çok teşekkür ederim.

* Belediye başkanlığı konusunda güzel çalışmalar yaptınız. Her güzel çalışmayı da takdir etmek aslında hepimizin ortak görevi olması gerekir.

BELEDİYE BAŞKANLARI, ÖDÜLÜ KILIÇDAROĞLU’NUN ELİNDEN ALDI

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ödüllerini takdim etti.

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