Kemal Kılıçdaroğlu 22.00’yi işaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Bu akşam 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu akşam saat 22.00’de açıklama yapacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00’de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere…

Sevgili Halkım,

Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 9, 2022

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'KYK' çıkışı...