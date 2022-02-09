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Kemal Kılıçdaroğlu 22.00’yi işaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Bu akşam 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Yayınlanma: 15:08 - 09 Şubat 2022 Güncellenme:
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Kemal Kılıçdaroğlu 22.00’yi işaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu akşam saat 22.00’de açıklama yapacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00’de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere…

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