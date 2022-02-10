Kılıçdaroğlu: Bu hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışının ardından yeni bir açıklamada bulunarak, "Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasında zamların geri alınması yönünde iktidara çağrısının ardından yeni bir açıklamada bulundu.

2 Kasım'da bu konuda iktidarı uyardığını hatırlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu, grup başkanvekili Özgür Özel’in konuşmasını paylaşarak, “Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!” ifadelerine yer verdi.

“ADALET YÜRÜYÜŞÜ GİBİ TEK BAŞINA BAŞLADI”

Özgür Özel de TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nun kararıyla ilgili olarak, “Kemal Kılıçdaroğlu karanlıkta kalmayı göze almıştır. 2 Kasım'da, Abant'ta ne uyarı yaptıysa, ne söz verdiyse arkasında durmaktadır. Bir kurumsal karar almamış, aldırmamıştır. Kişisel protestosudur, Adalet Yürüyüşü gibi tek başına başlamıştır” sözlerini sarf etmişti.

İLK OLARAK 4 AY ÖNCE GÜNDEME GETİRDİ

2 Kasım 2021 tarihinde Abant'ta TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe zam yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Eğer zam yaparlarsa gerekirse kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız halkımızı” demişti.

Kılıçdaroğlu önceki gün yaptığı açıklamasında ise, faturalara yapılan zamların geri alınması çağrısında bulunarak, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

İlginizi Çekebilir 11 bin liralık elektrik faturası parti binasına asıldı: Ödemiyoruz!

İlginizi Çekebilir CHP'den gaz lambalı paylaşım: Zamları geri çek