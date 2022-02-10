Kılıçdaroğlu çağrı yaptı, sosyal medyada fatura kampanyası başladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak sosyal medya hesaplarından Erdoğan'ı etiketliyerek faturalarını paylaşmalarını istedi. Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar sosyal medyadan fatura kampanyası başlattı.

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Saat 22.00'de evinden çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak elektrik faturalarına değinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara çağrıda bulunarak sosyal medya hesaplarından @RTE Erdoğan yazarak ve İBAN numarasıyla birlikte #sırasende etiketiyle faturaların paylaşılmasını istemişti.

Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından #SıraSende ve #faturamıödemiyorum etiketleri sosyal medyada gündem oldu.

KAFTANCIOĞLU VE ÖZKAN’DAN DESTEK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun başlattığı kampanyaya destek vererek, faturası yüksek gelen bir vatandaşın videosunu paylaştı. Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Elektrik zamları geri çekilinceye kadar #faturamıödemiyorum @RTErdogan vatandaş zorda fedakarlık konusunda #sırasende”

Kaftancıoğlu’nun paylaştığı videoda ise vatandaş gelen yüksek faturaya şu şekilde isyan etti:

“Elektrik faturaları abartılıyor diyen kişilere biz de bir cevap vermek istiyoruz. Son iki ayda evimize gelen elektrik faturalarını karşılaştırarak sizlerin de abartı olup olmadığına karar vermenizi istiyorum. Geçen ay evimize gelen elektrik faturası 179 TL. Bu ay evimize gelen elektrik faturası 287 TL”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşarak, “Elektrik zamları geri çekilinceye kadar faturamı ödemiyorum #sırasende” diye yazdı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Kılıçdaroğlu’nun çağrısına vatandaşlar da sosyal medyadan destek verdi. Vatandaşlar, #SıraSende ve #faturamıödemiyorum hashtagi altında faturalarını paylaşarak ödemeyeceklerini belirtti.

Sosyal medyadan paylaşılan mesajlar şu şekilde:

“Erdoğan elektrik zammını geri çekinceye kadar faturamı ödemiyorum hep biz zorda kalacak, kara kara düşünecek değiliz biraz da sıra sende!”

“Halkın cebinde kalan son kuruşa göz diktiler. Bu fahiş elektrik zamları geri çekilinceye kadar Faturamı Ödemiyorum! Vatandaşın hali kalmadı, artık bir fedakârlık gösterilecekse Sıra Sende”

“Elektrik faturası ödeme talimatımı iptal ederek tepkimi koyuyorum. Zamlar geri alınana kadar faturamı ödemiyorum”

“Biz bize yetemedik Erdoğan Elektrik faturamı ödemiyorum zamları geri çekene kadar! Şimdi Sıra Sende! Bakalım sen bize yetebilecek misin?”

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