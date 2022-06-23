Kılıçdaroğlu: Her akaryakıt istasyonu bir vergi dairesi

Şoförlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, akaryakıt fiyatlarına tepki göstererek, "Her akaryakıt istasyonu bir vergi dairesi. Bir hafta kontak kapatırsanız ülke açlıktan ölür" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve parti yöneticileri ile birlikte sabah saat 09.00'da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki şoförlere ait Son Durak Tesisleri'nde yolcu ve yük taşıyıcısı esnafla kahvaltıda bir araya geldi.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Aydın Şehiriçi Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve şoförler tarafından karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akaryakıt zammından en çok etkilenen şoförlerin sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Taşıma sektöründe yaşanan sorunların sadece Aydın'ın değil, Türkiye'nin sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Her akaryakıt istasyonu bir vergi dairesidir” dedi ve yakıt fiyatlarının pahalı olduğunu ifade etti.

Şu anda ücretsiz taşınan 65 yaş üstü taşımada da şoför esnafın hakkının verilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– 65 yaş üstü vatandaşlarımızı bedava taşımak güzel. Ancak gelip bu işi şoförün üstüne yüklersen, zaten girdilerin altında ezilen şoför nefes alamaz. Verilenler yetmiyor. İyi bir avukat tutarsanız bu davaların hepsini kazanırsınız. Bedava taşıyacaksanız hepsini vermek zorundasınız.

– Bu işin yükü, yüzde 80 şoförlerin üstünde yüzde 20'si ise devlette. Bir hafta kontak kapatırsanız ülke açlıktan ölür. Ekonomik hareketliliğin kalbi sizin işinizde. Gücünüzün farkında olun. İşin özü büyük sıkıntılar var biliyoruz biraz daha sabredin sandıkta her şeyi halledeceğiz. Çoluk çocuğunuzun hakkı memleketin huzuru için sandığa gidin, oyunuzu kullanın.

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