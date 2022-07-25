Kılıçdaroğlu: Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizler iktidara gelinceye kadar, araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi de lüks araç alanlara uygulayacağız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 22.00’de Twitter hesabından açıklamalarda bulunacağını bildirmişti. Saatler 22.00’yi gösterdiğinde Kılıçdaroğlu’ndan beklenen açıklama geldi.

Evinin mutfağından seslenen Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

“ÇOK SORUN BİRİKTİ”

“Uzun zamandır sohbet edemedik. Kısmet bugüneymiş” diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

* “Bu akşam sizi neden davet ettim evime? Çok sorun birikti. Emin olun ki çok çetin bir mücadele veriyoruz. ‘Biz iktidara geldikten sonra bakarız’ demiyoruz. Bu geçiş sürecinde çektiğiniz acıları, olabildiğince hafifletmek için çok uğraşıyoruz. Güzel günler yakın.

* Ama geçiş sürecinde de mücadeleyi elden bırakmıyoruz. İktidara geldiğimizde ivedilikle ve kolaylıkla çözeceğimiz sorunlar maalesef muhalefetteyken zaman alabiliyor.

* İnatla hayat kalitenizi düşürmeye çalışan ceberut bir iktidar var karşımızda. Oysa insanımız çok mütevazi. Bir evi, bir arabası güzel, huzurlu bir ailesi olsun istiyor. Hepsi bu. Bu bile çok görülüyor insanımıza.

“KRİTİK BİR ÇAĞRI YAPMAK İÇİN SİZLERİ MUTFAĞIMA DAVET ETTİM”

* Yoksulların, en savunmasızların üstü çizildi. Orta sınıfın altındaki haneler dibe düşürüldü. Özellikle tipik, orta sınıf işçi çocuklarının basamakları tırmanarak standart atlama olasılığı ellerinden alındı.

* İktidar, sadece ihalecilere, 5’li çetelere, mafyalara, çantacılara çalıştı. İşte bugün ivedilikle yapacağımız bir iyileştirmeyi hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizleri mutfağıma davet ettim.

“BU KADAR VERGİ NEDİR ALLAH AŞKINA”

* Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye’de bir araç alırken, dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV’yi ödüyoruz. Yetmiyor.

* Aracın bedeliyle birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. Üstüne gümrük vergisi ödüyoruz. Üstüne motorlu taşıtlar vergisi ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına?

“AÇIKÇA ÇAĞRI YAPIYORUM”

* Almanya’da 15 bin Euro olan sıfır bir aracın fiyatı, bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletim Almanya’daki otomobilin tam iki katını ödüyor. Nüfusumuzun yüzde 95’inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı.

* Şimdi açıkça çağrı yapıyorum. İlk yapacağımız işlerden biri 1.6 motor otomobillerde, vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranına indirmek olacak.

“BU ARABALAR SİZLERİN DE HAKKIDIR”

* Biliyorsunuz, gençlerin ilk sıfır araba almaları için ‘ÖTV yok’ demiştim. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Özetle bugün, ikinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. Ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Ailenizle sıfır araba kokusu olan araçlara bineceksiniz. Bu arabalar sizlerin de hakkıdır.

* Bu bahsettiğim uygulama lüks araçlar için olmayacak. Açık konuşayım, zenginin, çok kazananın vergilendirilmesi taraftarıyım. Bu ülkede çok kazanan fakirin, fukaranın hayatının iyileşmesi için de beyt-ül male katkıda bulunmak zorundadır.

“BİZLER İKTİDARA GELİNCEYE KADAR ARABA ALIMINI ÖTELEYİN”

* Saray, yoksuldan aldı, sermayeye verdi. Ben bu parayı, yeniden yoksula transfer etmek için lüks tüketimden vergi alma taraftarıyım. Sermayeye karşı değilim. Ama herkesin kendi payına düşeni ödemesi gerekir.

* Tekrar ediyorum. Bizler iktidara gelinceye kadar, araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi çizeceğiz. ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız. Onlar da güzel güzel ödeyecekler vergilerini ülkelerine.

“HEP BİRLİKTE BİRAZ SABIR”

* Otomotiv sektörü de bana darılmasın. Onlar da biraz sabretsinler. ÖTV problemini çözdüğümüzde kayıplarını çok hızlı telafi ederler. Zaten böyle devam ederse, onlar da biliyorlar ki onlar için de yolun sonu görüldü. Bu yüzden hep birlikte biraz sabır. Sonrası hepimiz için aydınlıktır.”

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