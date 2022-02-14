Kılıçdaroğlu, İzmir’den seslendi: Hedef iktidar

Buca Metrosu Temel Atma töreninde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ne derlerse desinler, inançla, kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefe ulaşacağız. Hedef iktidar. Halkın iktidarı. Milletin iktidarı. Bir avuç tefecinin, bir avuç azınlığın değil. Halkın iktidarını kuracağız" ifadelerini kullandı.

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Sadece ulaşım projesi değil aynı zamanda bir istihdam kaynağı olan yatırımın temel atma töreni için İzmirliler, Buca'ya akın ederek tören alanını hıncahınç doldurdu. Şölen havasının hakim olduğu alanda “Halkın Umudu Ülkemizin Kurtuluşu Kemal Kılıçdaroğlu”, “Aç kapıyı Veysel efendi geliyor gelmekte olan”, “İzmir'in Gururu Tunç Soyer” pankartlarına ve “Yola çıktık, ilk istasyon iktidar”, “Saraya değil metroya yatırım”, “İzmir'i demir ağlarla örüyoruz”, “Ev kira ama metro bizim” dövizlerine, coşkuyla sallanan Türk bayrakları eşlik etti. Alanı dolduran onbinlerce İzmirli sık sık “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganını attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ESHOT otobüsleri son durağında gerçekleşen, vatandaşın da katılım sağladığı Buca Metrosu Temel Atma töreninde konuştu.

Miting havasında gerçekleşen törende Kılıçdaroğlu'nun sahneye çıkmasıyla ‘Güzel günler göreceğiz' şarkısının dizeleri hep bir ağızdan okunmaya başlandı.

“SAKIN GELECEĞİNİZİ YURT DIŞINDA ARAMAYIN”

Kılıçdaroğlu, tezahüratlara “Hiç endişe etmeyin sevgili gençler. Gerçekten de güzel günler göreceğiz. Motorları maviliklerle süreceksiniz. Bunun altyapısını oluşturacağım. Bu ülkenin güzel gençleri, sakın geleceğinizi yurt dışında aramayın. Bu ülkenin güzel gençleri, size yaşanabilir bir Türkiye bırakacağız. Yaşanabilir bir Türkiye'yi beraber, Millet İttifakı ile birlikte yapacağız ve ayağa kaldıracağız” diye karşılık verdi.

“ELEKTRİK ZAMLARINI GERİ AL”

Belediye başkanlarının bütün baskılara ve kısıtlamalara rağmen görevlerini gerçekleştirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Ankara'ya mesaj gönderdiler (belediye başkanları). Buradan ben de bir mesaj gönderiyorum. Yakında toplayacaksın Bakanlar Kurulu'nu. Elektrik zamlarını geri al. Yüzde 127 zam yakışmıyor. Bize yakışmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor.

* Sarayında oturacaksın, her şey bedava olacak, elektriğin bedava, kira ödemeyeceksin, yemek parası ödemeyeceksin, hiçbir şey ödemeyeceksin, vatandaşa gelince yüzde 127 zam. Söylüyorum, geriye almasını istiyorum.

“HÜKÜMET YOK Kİ İSTİFA ETSİN”

‘Hükümet istifa' sloganlarının yükselmesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Ortada hükümet yok ki istifa etsin. Bir kişi var. Yok öyle hükümet falan. Eskiden vardı hükümet” dedi.

“HEDEF İKTİDAR”

Vatandaşa, “Siz güzel bir Türkiye'de yaşayacaksınız. Özgürlüğü yeniden tadacaksınız. Bu ülkenin her ilinde herkes huzur içinde gezecek. Barışı getireceğiz” diye seslenen Kılıçdaroğlu, “Bütün olanlara rağmen moralinizi bozmayın diyorum. Sandık gelecek ve göndereceğiz onları. Demokrasi içinde göndereceğiz. Millet İttifakı'nın iktidarında hep beraber iktidar olduğumuzda halk için çalışacağız. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Halktan topladığımız her kuruşun hesabını vereceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP lideri, “Ne derlerse desinler, inançla, kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefe ulaşacağız. Hedef iktidar. Halkın iktidarı. Milletin iktidarı. Bir avuç tefecinin, bir avuç azınlığın değil. Halkın iktidarını kuracağız” diye konuştu.

SOYER: EKONOMİK KRİZİN TAM ORTASINDA İZMİR’İN EN BÜYÜK YATIRIMI

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Buca halkı adına teşekkürlerini ileterek, “Metronun yanı sıra altyapı, rekreasyon alanları ve ulaşımı kapsayan birçok projede Buca, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini yakından hissetmektedir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “İzmir seninle gurur duyuyor” sloganı eşliğinde sahneye geldi. Ekonomik krizin tam ortasına İzmir'in en büyük yatırımını başlattıklarını vurgulayan Tunç Soyer, “Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'in bugüne kadar gecikmiş en önemli toplu ulaşım projesi, Buca Metrosu'nun yolculuğu bugün burada başlıyor” dedi.

Soyer “Bu devasa yatırımı merkezi hükümetten tek kuruş destek almadan, tümüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkânlarıyla yapıyoruz. Üstelik ekonomik kriz koşulları altında” dedi.

Soyer, “İzmir'de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandıracak, Buca Metrosuyla ileriye taşıyacağız. İzmir her daim olduğu gibi memleketin aydınlık geleceğinin lokomotifi olmaya devam edecek” diye konuştu.

Konuşmasının ardından projede çalışacak genç mühendisler, Soyer'e teşekkür çiceği sundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüklenici firma GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ile yapılan protokolde genç ve yeni mezun mühendis istihdamını zorunlu tutmuştu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN EN ZOR GÜNLERİNİ YAŞIYOR”

Tunç Soyer'in konuşmasının tamamı şöyle:

* Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.”

* Evet, maalesef Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana belki de tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Milletimiz fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş vaziyette. İşte, şimdi, burada… Çok namüsait bir mahiyette tezahür eden bu ahval ve şeraite rağmen, İzmir'in kaderini değiştirecek, Buca metrosunun temelini atıyoruz.

* Atamızdan aldığımız ilhamla, içinde bulunduğumuz vaziyetin imkansızlıklarını düşünmeden vazifemizi yerine getiriyoruz. Ekonomik krizin tam ortasında İzmir tarihinin en büyük yatırımını başlatıyoruz. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'in bugüne kadar gecikmiş en önemli toplu ulaşım projesi, Buca Metrosu'nun yolculuğu bugün burada başlıyor.

“HER GÜN İZMİR NÜFUSUNUN ONDA BİRİNİ TAŞIYACAK”

* Buca Metrosu her gün İzmir nüfusunun onda birini taşıyacak. Günde on İzmirliden biri, yani 400 bin İzmirli bu hattı kullanacak. Buca'nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Metro, ulaşımın en yoğun olduğu saatlerde 90 saniyede bir hareket edecek. Hat üzerinde her biri altı vagondan oluşan tam 20 tren seti çalışacak.

* Bu devasa yatırımı merkezi hükümetten tek kuruş destek almadan, tümüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkânlarıyla yapıyoruz. Üstelik az önce tasvir ettiğim ekonomik kriz koşulları altında… Bu başarının hikayesini size adım adım anlatmak istiyorum.

* Doğru ve şeffaf finansal yönetimi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kredi notu 3A. Yani en yüksek düzeyde. Bu güçlü finansal yapı ve yüksek kredi notu sayesinde Buca Metrosu için 490 Milyon Euro’luk uluslararası yatırım kredisi temin ettik. Bu krediyi dört sene anapara geri ödemesiz olmak üzere 12 yılda ödeyeceğiz.

* Trenleriyle beraber 765 Milyon Euro'ya mâl olacak Buca Metrosundan elde edilmesi beklenen yıllık işletme geliri ise yaklaşık 45 milyon Euro. Buca Metrosu dünyanın fizibilitesi en yüksek metro yatırımlarından biri. Dünya genelinde bir metronun kendi finansmanını karşılama süresi 30 yılken biz bunu yarı süresinde gerçekleştireceğiz.

“HÜKÜMETE İZMİR’İN EN GÜÇLÜ CEVABIDIR”

* Ayrıca Buca Metrosu'nun taşıyacağı 400 bin yolcuyu şu anda otobüs ve minibüslerle taşıyoruz. Her bir yolcu için Belediye bütçesinden günde yaklaşık 5 lira ilave yapıyoruz. Raylı sistemdeki kişi başı ulaşım maliyeti çok daha düşük olduğu için bu desteğe Buca Metrosu'nda sonra artık ihtiyaç kalmayacak.

* Buca Metrosu ile bölgedeki otobüslerimiz 13.075 kilometre daha az yol ve 902 daha az sefer yapacak. Günlük en az sekiz bin litre yakıt tasarrufu sağlayacağız. Tüm bunların sonucunda Belediyemiz yılda 48 milyon Euro tasarruf edecek. Dahası soluduğumuz hava temizlenecek.

* Kısacası Buca Metrosu kendi maliyetini karşılayan, zekice yürüttüğümüz bir tasarruf projesidir.

* Bu anlattığım yalın hesap, kamunun tüm kaynaklarını elinde tutmasına karşın fizibilitesi bu kadar yüksek Buca Metrosu'nu yıllarca getiremeyen veya getirmeyen hükümete İzmir'in güçlü bir cevabıdır.

“BURADAN ANKARA’YA SESLENMEK İSTİYORUM…”

* Türkiye 81 ilden oluşan bölünmez bir bütündür. İzmir bu bütünün ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye ve Ege ekonomisinin kalbinin attığı yerdir. Dört buçuk milyonun yaşadığı şehir, Cumhuriyetimizin kalesidir.

* Ankara! Buradan Ankara'ya seslenmek istiyorum. İzmir bu ülkede değil mi? İzmirliler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Biz İzmir'i demir ağlarla örüyoruz. Narlıdere Metrosu'nu ve Çiğli Tramvayı'nı bitirmek üzereyiz. Buca Metrosu'nun temelini atıyoruz. Eş zamanlı yürüttüğümüz altı raylı sistem projesi toplam 93 kilometre uzunluğunda.

* Peki ya Ankara? Üzerinize aldığınız dört buçuk kilometrelik Halkapınar Otogar Metrosu nerede? Neden başlamıyorsunuz? Yedi senedir yatırım planında olmasına rağmen neden şimdiye kadar tek bir adım atmadınız? Depremzedeler için bulduğumuz krediyi, kıyı planlarını ve tek bir imzayı bekleyen onlarca projemizi ne zaman onaylayacaksınız? İzmir 2021'de 133 milyar lira vergi ödemesine rağmen merkezi yönetim bütçesinden sadece 3,5 milyar liralık yatırım aldı. Yani kırk verdi, bir aldı. Kırkta birlik bu oran asla kabul edilemez.

* Tüm İzmirlilerin şunu bilmesini istiyorum. İçinde bulunduğumuz bu durum, bizi asla yıldırmadı. Aksine yeni yatırımlar için kararlılığımızı daha da arttırdı. Sadece 3 yılda, 2019 yılından bu yana, İzmir'de yaptığımız yatırım tutarı 11 milyarı aştı. Ülke ekonomisinin en büyük darboğazını yaşadığı şu günlerde, İzmir tarihinin en büyük yatırımını başlatmamız işte bu kararlı duruşumuzun sonucudur. Koşullar her ne olursa olsun, İzmir'in refahını büyütmeye ve bunun adil dağılımını sağlamaya devam edeceğiz. İzmir buna muktedirdir. Daima da muktedir olacaktır.

“BUCA METROSU’NU İZMİR’E DÖRT YILDA KAZANDIRACAĞIZ”

* Buca Metrosu İzmir için sadece bir ulaşım projesi değildir. Aynı zamanda bir istihdam kaynağıdır. Projede 300'ü mühendis, 2 bin 500 personel çalışacak. Çiğli Tramvayı'nda olduğu gibi, Buca Metrosu yapımında da genç mühendis istihdamını zorunlu kılıyoruz.

* Buca Metrosu'ndan ekmeğini kazanacak olan sadece proje çalışanları değil. Bölgedeki esnaf, imalat ve hizmet sektörlerinin tamamı bu yatırımdan faydalanacak. Metro yatırımı bu zor dönemde İzmir ekonomisine can suyu olacak. Türkiye'deki ilk sürücüsüz raylı sistemlerden biri olan Buca Metrosu 13.5 kilometre uzunluğu ve 11 istasyonu ile tüm İzmir trafiğine büyük bir nefes aldıracak.

* Trafikte yüzde 70 rahatlama yaratacak. Buca Metrosu'nun özelliği, İzmir sahilini iç kesimlere bağlayan ilk kesintisiz toplu ulaşım koridoru olması. Bu nedenle sadece büyüklüğü açısından değil, İzmir'in kentsel gelişimi açısından da tarihi bir proje.

* Buca Metrosu ile üç raylı hattımızı birbirine bağlıyoruz, yani İzmir'i demir ağlarla örüyoruz. Buca Metrosu, Narlıdere – Bornova metro hattı ile Üçyol'da, İZBAN ile Şirinyer'de ve önümüzdeki dönemde yapacağımız Karabağlar – Gaziemir metrosu ile General Asım Gündüz İstasyonu'nda kesişecek.

* Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Pandemi döneminde ve ülkemizin içine düşürüldüğü ekonomik krizde Belediyemizin gelirleri büyük ölçüde azaldı. Bu zor dönemde hem evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımıza desteklerimizi artırarak devam ettirdik, hem de onlara verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirdik.

* Bu kara kışta hiçbir İzmirliyi yoksulluğa ezdirmeyeceğiz, kimsenin yatağa aç girmesine izin vermeyeceğiz. Aynı anda da İzmir halkının dört gözle beklediği yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz.

* Bugün temelini attığımız Buca Metrosu'nu İzmir'e dört yılda kazandıracağız. Çünkü finansmanı sağlandı ve inşaat devam ettikçe ödemesi de tıkır tıkır yapılacak. İzmir'de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandıracak, Buca Metrosuyla ileriye taşıyacağız.

* İzmir her daim olduğu gibi memleketin aydınlık geleceğinin lokomotifi olmaya devam edecek. Bu yolculukta birlikte yürüdüğümüz ve alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri ve yürekleri nedeniyle sonsuz teşekkür ediyorum.

* Türkiye'de yoksulluğu tarihe gömmek, adaleti ve demokrasiyi yeniden tesis etmek için göğsünü siper eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün İzmir'e gelerek bizleri onurlandığı için kendisine minnettarız. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Bucamıza, İzmirimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun.

Kılıçdaroğlu, Buca ziyaretleri kapsamında Buca Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Nikah Salonu'nun açılışını yaptı. Açılışın ardından, Elif ve Erdoğan çiftinin nikah şahitliğini yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Buca Belediyesi'ni ziyaret etti.

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