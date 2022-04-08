Kılıçdaroğlu: Sabredin, çok az kaldı

CHP, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle politika notu yayımlayarak, CHP iktidarında Romanlar için yapılacakları tek tek sıraladı. Romanlara seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sevgili Roman kardeşlerim, sağlıktan eğitime, barınmadan istihdama kadar birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığınızı biliyorum. Sabredin, çok az kaldı; güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

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8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde CHP Bilim Platformu tarafından “Romanlar İçin Yoksulluk ve Ayrımcılık Kader Olmasın: En Canlı Renklerimiz Solmasın” başlıklı politika notu hazırlandı.

“ÇOK BOYUTLU VE KAPSAMLI POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİNE İHTİYAÇ VAR”

CHP'nin politika notunda şu değerlendirmeler yer aldı:

* Roman yurttaşlarımız sağlıktan eğitime, barınmadan istihdama kadar insan yaşamını etkileyen hemen her konuda Türkiye'nin en kırılgan kesimlerinin başında gelmektedir. Toplumsal kırılganlıktan kaynaklanan sorunlara ek olarak, Roman yurttaşlarımızın pek çok alanda maruz kaldığı önyargılar ve ayrımcılık da sorunların katmerleşmesine sebep olmaktadır.

* Roman yurttaşların kırılganlığının giderilmesi ve sosyal dışlanmadan uzak insan onuruna yaraşır bir yaşama kavuşması için ulusal ve yerel düzeyde çok boyutlu ve kapsamlı politikalar geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Durumun aciliyetine ve neredeyse kangrenleşmesine karşın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), gerekli politikaları uygulamaktan ve acil önlemleri hayata geçirmekten kaçınmaktadır.

* AKP, 18 yıllık iktidarında, Roman toplumunun sorunlarına çözüm bulmak ve köklü tedbirler almak yerine, önceki hükümetleri suçlama kolaycılığını tercih etmiştir. Maalesef bu dönemde, bu kolaycılık yüzünden AKP'nin uyguladığı eşitsiz, ayrımcı ve ötekileştirici politikalar adeta birer devlet politikası haline dönüşmüştür.

“YOKSULLUK SORUNU DERİNLEŞİYOR”

Romanların yoksulluk sorununun derinleştiğine vurgu yapılan politika notunda şöyle denildi:

* Toplumun en kırılgan kesimlerinden biri olan Roman yurttaşlarımız, neredeyse yapısallaşmış düzeyde bir yoksulluk ve yoksunlukla karşı karşıya bırakılmıştır. Temel ihtiyaçların karşılanamaması maalesef Roman toplumu arasında yaygın görülen bir durumdur.

* Saha araştırmaları Roman ailelerin derin ve aşırı yoksulluk içinde yaşadığını göstermektedir. SİROMA verilerine göre Roman ailelerin %30'u yiyecek satın alacak paraları olmadığı için bir ay içinde birçok kez aç uyumak zorunda kaldıklarını beyan etmişlerdir.

CHP NE YAPACAK?

CHP iktidara geldiğinde Romanlar için yapılacaklar başlıklar şöyle sıralandı:

*Ailelere tahsis edilecek olan aile maaşına ve aile sigortası uzmanlarının sosyal desteklerine ek olarak, ısınma, su, elektrik gibi destekler verilecek.

*Sosyal devlet ve eşit yurttaşlık ilkesi egemen kılınacak

*Ayrımcılık ve sosyal dışlamaya son verilecek.

*Çocuklar için 1 yıl okul öncesi olmak üzere 8 yıl ilköğretim, 4 yıl orta öğrenimden oluşan 1+8+4 modeliyle 9 yıl kesintisiz ve zorunlu temel eğitim sistemine geçilecek.

*Roman yurttaşlar insanca barınma koşullarına erişecek.

*Romanların istihdam sorunu çözülecek.

KILIÇDAROĞLU: ROMANLAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bilim Kurulu politika notunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu ifadeleri yer aldı:

* Binlerce yıllık köklü bir kültüre sahip olan Romanlar, dışlanmaya, yoksulluğa, evsizliğe eğitimsizliğe ve sağlıksız yaşam koşullarına terk edilemez. Partimiz, Roman Eylem Planı'nı hazırlayan ve hayata geçirecek olan ilk ve tek siyasi partidir.

* CHP, TBMM'de Romanların temsiliyetini sağlayan ilk siyasi partidir. Partimiz her alanda ve koşulda eşitliği sağlamak için yönetim kademelerinde, karar alma mekanizmalarında Romanların yer almasını teşvik etmeye devam edecektir. Bu doğrultuda çadır-baraka ve sağlıksız barınma koşullarını ortadan kaldıracağız.

* Tüm Roman yurttaşlarımıza eğitime eşit erişim, kalıcı istihdam ve gelir getirici iş olanakları sağlayacağız. Erken evliliklerin önüne geçecek, sosyal desteklerin eşit ve adil olmasını güvence altına alacağız. Romanların hak ettiği koşullarda yaşaması için, Romanlar için çalışmaya devam edeceğiz.

“SABREDİN, ÇOK AZ KALDI”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ayrıca sosyal medya paylaşımında, “Sevgili Roman kardeşlerim, Sağlıktan eğitime, barınmadan istihdama kadar birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığınızı biliyorum. Sabredin, çok az kaldı; güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz! 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nüz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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