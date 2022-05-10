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Kılıçdaroğlu: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir" dedi. CHP liderinin paylaştığı videoda ise, 2011 yılından bu yana sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalar yer aldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 21:41 - 10 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Sığınmacılarla ilgili siyasetin tansiyonu yükseliyor.  Sosyal medya hesabından kaçak göçmenler ve sığınmacılarla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir.

* Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir.

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda, CHP liderinin 2011 yılından bu yana sığınmacılarla ilgili tarih tarih yaptığı açıklamalar yer aldı.

 

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU’NA YANIT VERMİŞTİ

Dün Kabine Toplantısı’ndan sonra açıklamalar yapan Erdoğan, son dönemde tartışma konusu olan sığınmacılarla ilgili konuşmuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “Hepsini tekrar Suriye’ye göndereceğiz” ifadelerine cevap olarak “Bunları yapamayacaksın, bunları yapmaya da hiçbirinizin gücü yetmez. Zira biz Ensar kültürü ile yetişmişiz. Muhacir kültürünün ne olduğunu iyi biliriz. Biz sizler gibi bu toprakları hüdainabit bulmadık” demişti.

Erdoğan açıklamasının devamında, “Dün onların dedelerini nasıl bağrımıza basmışsak, bugün bize sığınanlara aynı şekilde davranıyoruz. Mazlumları katillere teslim etmedik, etmeyeceğiz. Suriyelilere ya da diğer ülkelerden gelen vatandaşlara hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir. Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça, ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul sayılara gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullanmıştı.

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