Kılıçdaroğlu: Sorunların tamamını aşacağız

Yenimahalle Belediyesi'nin Batıkent'te düzenlediği iftar yemeğinde vatandaşa seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Barışa, sevgiye, dostluğa, kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bir aydayız. Biliyorum çok sorunlarımız var ama bu sorunların tamamını aşacağız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi’nin Batıkent’te düzenlediği iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşma yapan Kılıçdaroğlu, sözlerine “Tuttuğunuz oruç, ettiğiniz dualar kabul olsun dileklerimle sizlere hitap etmek isterim” diyerek başladı.

“SORUNLARIN TAMAMINI AŞACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu'nun konuşması şöyle devam etti:

*Barışa, sevgiye, dostluğa, kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bir aydayız. Biliyorum çok sorunlarımız var ama bu sorunların tamamını aşacağız. Kendimize güveneceğiz. Dostluğumuza güveneceğiz.

*Kardeşliğimize güveneceğiz. Ve bütün sorunları aşacağız. Evet barışa, hukuka, hakka ihtiyacımız var ama adalete de ihtiyacımız var. Adaleti de getireceğiz. Hiç kimsenin hakkını, hukukunu bir başkasının gasp etmesini istemeyeceğiz ve buna engel olacağız. Barışı, dostluğu, sevgiyi bu güzel ülkeye getirmek isteriz.

*Her evde bereketin olmasını, her evde huzurun olmasını, kucaklaşmayı arzu ediyoruz. Bu arzumuzu da hep birlikte inşallah hayata geçireceğiz. Hepimiz güzel bir Türkiye'yi özlüyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bunu bizler gerçekleştireceğiz inşallah.

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