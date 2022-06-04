Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin 5 temel sorunu var

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) düzenlemiş olduğu Ortak Akıl Platformu Liderler Buluşması Toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 5 temel sorunu olduğunu belirtti. “Bütün bu sorunların üstünde, 5 temel sorunun üstünde bir sorunumuz daha var” diyen Kılıçdaroğlu, bunu 'yönetim sorunu' olarak açıkladı.

Mert ÖZ

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) düzenlemiş olduğu Ortak Akıl Platformu Liderler Buluşması Toplantısı’nın açılışına katıldı. CHP liderine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE'NİN 5 TEMEL SORUNU VAR

Türkiye'nin 5 temel sorunu olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bunları madde madde şöyle açıkladı:

* “Bunlardan birincisi demokrasi. Demokrasinin olmadığı yerde büyüme olmuyor, düşünce özgürlüğü olmuyor, can ve mal güvenliği olmuyor. Önce demokrasiyi inşa etmemiz lazım.

* İkinci sorun ekonomi. Demokrasi olmayınca ekonomide ciddi sorunlar çıkıyor. Bugün ekonominin nereye gittiğini herhalde ben değil, en iyi siz biliyorsunuz. Siz izlemenin ötesinde fiilen yaşıyorsunuz.

* Üçüncü temel sorun dış politika. Hayatında rüşvet alan bir kişinin büyükelçi tayin edildiği bir ülke duymadım biz hariç. Bilgisi, becerisi, yeteneği olmayan insanların büyükelçi olarak atandıklarını görüyoruz.

* Yine hayatımda Dışişleri Bakanlığı'nın bu kadar devre dışı bırakıldığı bir süreci de hiç yaşamadım. Bu aynı zamanda devlette liyakat sisteminin tümüyle çökmüş olması demektir.

* Dördüncü sorun eğitim sorunu. Üniversitelerin bilgi üretemez noktaya geldiğini görüyoruz. Farklı düşündü diye üniversite hocasının üniversiteden atılmasını biz darbe dönemlerinde gördük; şimdi yaşıyoruz.

* Beşincisi toplumsal barışımız. Toplumsal barışımızı sağlamak zorundayız. Öyle bir noktaya geldik ki, komşumuzun kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgular hale geldik.

* Bu 5 sorunu aşacağız. Başka seçeneğimiz yok.”

“DÜNYA DEĞİŞİYOR, SİYASETİN HABERİ YOK”

“Dünya değişiyor” diyen Kılıçdaroğlu, ”Siyaset kurumunun bu değişimden haberi yok. Üstelik öyle hızlı değişiyor ki, eğer bu değişime Türkiye ayak uyduramazsa, dijital çağı kaçırırsa, Osmanlı'nın sanayi devrimini kaçırdığı gibi farklı bir yere Türkiye sürüklenebilir. Bunun endişesinin tek tek hepinizin taşıdığına inanıyorum. Bizler de bu endişeyi taşıyoruz. Çünkü sonuçta bu ülkede biz de, çocuklarımız da yetişecek ve büyüyecekler” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, “İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı, Türk üniversitelerini geçiyorsa oturup düşünmememiz lazım” diye ekledi.

SEÇİM MESAJI

Konuşmasının devamında Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin, bürokrasi ile başlayıp, tahrip edildiği bir sürecin içine giriyoruz” diyerek, “Önümüzdeki seçimler çok önemli. Önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin yeniden inşası söz konusu. Bazı temel kurumların tümüyle yok edildiğini, içinin boşaltıldığını, yetenekli insanların devre dışı bırakıldığını, farklı düşünen insanların ötekileştirildiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİR SORUNUMUZ DAHA VAR: YÖNETİM SORUNU”

“Bütün bu sorunların üstünde, 5 temel sorunun üstünde bir sorunumuz daha var” diyen Kılıçdaroğlu, bunu “Yönetim sorunu” diye açıklayarak şöyle konuştu:

* “Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Kim yönetiyor, kimler yönetiyor Türkiye'yi? Devlet akılla, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Devlet liyakatla yönetilir. Bir devleti bir kişiye teslim edemezsiniz.

* İşi uzmanına vermezseniz, o işte hiçbir bilgisi birikimi olmayan insanı getirip oraya koyarsanız, bankaya güreşçiyi atarsanız, Merkez Bankası'nı arkeolog atarsanız olmaz.

* Artık sağcıydı, solcuydu, ortacıydı falan yok. Mesele Türkiye meselesidir. Mesele bir partinin meselesi olmaktan da çıkmıştır. Mesele bir partinin meselesi değildir. Mesele, 100 yılda inşa ettiğimiz cumhuriyeti, ikinci yüzyılda demokrasiyle taçlandırma meselesidir.

* Bir yüzyılda ağır bedeller ödedik. Başbakanlar idam edildi, bakanlar idam edildi, gencecik çocuklar idam edildi. Bunları aşma zamanıdır.”

İŞ ADAMLARINA “BİZE KATILIN” ÇAĞRISI

“Bize katılın” çağrısını toplantıda yineleyen Kılıçdaroğlu, iş insanlarına şöyle seslendi:

* “Bize katılın. Bu yolculuk güzel bir yolculuk olacaktır. Bu yolculuğun sonunda demokrasi vardır. Yargı bağımsızlığı vardır. Birlikte yaşama vardır…Bu yolculukta herkesin mutlu olduğu bir Türkiye vardır”

İMAMOĞLU: 2050 VİZYON ÇALIŞMAMIZIN TEMEL UNSURLARINDAN BİRİSİ…

Etkinlikte konuşma yapan İmamoğlu ise “Tabiri caizse İstanbul'da vizyon 2050 çalışmamızın en temel unsurlarından birisi belki de TÜRKONFED'in üyeleriyle yürüttüğümüz bu platformdaki çalışmalar. Bu manada biz bu çalışmaları artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bu ilişkilerin İstanbul'a iyi geleceğinin de farkındayız. Daha önce kişisel marifetlerle sürdürülen ilişki yönetimini biz şimdi kurumsal yapı içerisinde kim olursa olsun, sürdürülebilir, raporlanabilir, denetlenebilir bir metodolojiyi ortaya koyuyoruz. Bu ekonominin zor günlerinden TÜRKONFED'in çabalarını takdirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.