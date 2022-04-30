Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan Tayfun Kahraman’ın evine destek ziyareti

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu, Gezi davasında tutuklanan Tayfun Kahraman’ın evini ziyaret etti. Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, "Desteği uzun süre dinç tutabilmek bizim sizden ricamızdır. Biz elimizden geleni yapacağız. Siz de bize destek olursanız bizim için esas önemli olan konu o" diye konuşurken CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "İşin o bölümünü biz hallederiz" diye yanıt verdi.

Sözcü İstanbul

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil ile birlikte Gezi davasında tutuklanan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman ve kızı Vera'yı evinde ziyaret etti.

“ARKAMIZDA KOCAMAN BİR GÜÇ VAR”

Gezi Davası’nın avukatı Evren İşler, “Dayanışmaya gelen çok avukat ziyareti var. Sizin mesajlarınızdan çok güç almışlar. ‘Yalnız olmadığımızı, arkamızda kocaman bir güç olduğunu hissettik, çok iyi geldi' dediler. Teşekkürlerini ve selamlarını ilettiler” diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, “Haklı olduklarının farkındalar. Gene de ayrı düşmek hoş değil. Kısa sürede inşallah telafi edilir” diye yanıt verdi.

MERİÇ KAHRAMAN, KILIÇDAROĞLU’NDAN DESTEK İSTEDİ

Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman ise, “2019'da açıldı dava. 2021'e kadar yurt dışı çıkış yasağı bile yoktu. O ara defalarca gittiler, geldiler, tatile gittiler. Kimsenin bir kaçma niyeti olmadığı belli. Duruşma salonunda da söylediler. Bu çok uzun bir süreç. Keşke olmasa. Ama bu desteği uzun süre dinç tutabilmek bizim sizden ricamızdır. Biz elimizden geleni yapacağız. Siz de bize destek olursanız bizim için esas önemli olan konu o” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, “İşin o bölümünü biz hallederiz. Milletvekili arkadaşlarımız sürekli ziyaretlerde bulunacaklar ve bulunuyorlar. Onları belli aralıklarla gönderiyoruz. Neredeyse her hafta bir ekibimiz konvoylar halinde gidiyor” diye karşılık verdi.

“SİZİN DESTEĞİNİZ ONA GÜÇ VERMİŞ”

Eşinin koğuşta futbol topu ile deşarj olduğunu sözlerine ekleyen Meriç Kahraman, “Futbol topu almışlar. 8-10 metrekarelik bir açıklık varmış önlerinde. Onunla deşarj oluyorlarmış” dedi.

Kahraman, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Tayfun Kahraman için “Gerçekten sizin desteğinizi çok önemsiyor. Ona çok güç vermiş” ifadelerini kullandı.