Kılıçdaroğlu: Yeter artık, burunlarından fitil fitil getireceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon kumpasında hayatına son veren Deniz Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medyadan açıklama yapan CHP lideri, "Ergenekon mağdurlarına devlet tazminat ödeyecek ve tazminatı da bu zulmü yapanlardan ve suç ortaklarından tahsil edecek. Yok öyle oldu bittiler! Bu acıları çektirenlerin burunlarından fitil fitil getireceğiz. Yeter artık diyoruz" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon kumpasında hayatına son veren Deniz Yarbay Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar'ı da ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir video yayınlayan CHP lideri, “Kumpas mağdurları ile devletin nasıl helalleşeceğini söylemek için geldim. Ergenekon mağdurlarına devlet tazminat ödeyecek ve tazminatı da bu zulmü yapanlardan ve suç ortaklarından tahsil edecek. Yok öyle oldu bittiler!” ifadelerini kullandı.

“BİR HAKSIZLIK VAR”

CHP lideri Kılıçdaroğlu videoda ise şunları söyledi;

*Bu adaletsizliklerin bir şekliyle giderilmesi lazım ve helalleşme kavramını da bu şekliyle dile getirdim. Balyoz kumpasında kaybettiğimiz Ali Tatar'ın sevgili eşini ziyaret ettim. Bir haksızlık var mı, evet var. Aile acıları hala yaşıyor mu, evet hala yaşıyor.

*Ergenekon, Balyoz kumpaslarıyla çok sayıda askerimiz gözaltına alındı, aileleri büyük acılar yaşadılar ve bu acıları hala devam ediyor. Devletimizin askerimizle önce bir helalleşmesi lazım. Yapılan hataları bir şekliyle telafi etmesi lazım.

*Bu acıları çektirenleri devletin kadrolarına kimler yerleştirdi, bunun da bilinmesi lazım. Devletin kadrolarına yerleştirenler acaba bugün bir vicdan azabı çekiyorlar mı, bunu da oturup kendi vicdanlarında sorgulamaları lazım.

“YETER ARTIK DİYORUZ”

* Daha da önemlisi bunlar hala aramızda geziyorlar. Buradan bütün milletime söz veriyorum: bu acıların tamamını telafi edeceğiz. Bedellerini de bu acıları çektirenlerden alacağız. Yine milletime söz veriyorum, bu acıları çektirenlerin burunlarından fitil fitil getireceğiz.

*Yeter artık diyoruz. Bu ülke bu kadar acılara niye katlansın. Ülkeyi yönetenler acı üretmemeli. Ülkeyi yönetenler bu ülkeye sevgiyi hoşgörüyü getirmeli. Eğer biz bunu yapabilirsek, ki yapacağız, bir şekliyle bu sorunu çözeceğiz. Askerimizle oturup helalleşeceğiz.

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