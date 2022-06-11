Kılıçdaroğlu: Yolsuzluk yapanla helalleşmeyeceğiz

Yağmur altında vatandaşa seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız, başarılarını yönettiğimiz bütün belediyelerde hayata geçiriyorlar. Şimdi sıra Türkiye’ye geldi. Millet İttifakı, Türkiye’yi yönetecek. Halktan topladığımız verginin, her kuruşun hesabını vereceğiz. Halkımızla helalleşeceğiz ama beşli çetelerle hesaplaşacağız. Yolsuzluk yapan, kul hakkı yiyene ‘Gel seninle helalleşeceğiz’ demeyeceğiz. Onun hesabını soracağız" diye konuştu.

İsmail AKDUMAN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çaycuma Belediyesi Toplu Açılış Töreni’ne katılarak konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşmasını sağanak yağmur altında gerçekleştirerek zaman zaman ıslandı.

Konuşmasına, törende İzmir Marşı okuyan gençlere değinerek başlayan Kılıçdaroğlu, “İzmir'in dağlarında çiçekler açtı ama unutmayın, burada da çiçek açtı. Çaycuma'da da çiçekler açtı” dedi.

“Çaycuma, Belediye Başkanımızın dirayetiyle, uzlaşmacı tavrıyla, bu bölgenin en güzel ilçelerinden birisi oldu” diyen Kılıçdaroğlu, “Sizlere söz veriyorum. Çaycuma nasıl yönetiliyorsa, Allah'ın izniyle Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz. Beraber, birlikte, ayrım yapmaksızın, huzur içinde yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, “Biz halkın sesiyiz, biz Mustafa Kemal'in sesiyiz” sözlerinin ardından Çaycumalılar, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganları attı.

“YOLSUZLUK YAPANLA HELALLEŞMEYECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımız, başarılarını yönettiğimiz bütün belediyelerde hayata geçiriyorlar. Şimdi sıra Türkiye'ye geldi. Millet İttifakı, Türkiye'yi yönetecek. Halktan topladığımız verginin, her kuruşun hesabını vereceğiz. Halkımızla helalleşeceğiz ama beşli çetelerle hesaplaşacağız. Yolsuzluk yapan, kul hakkı yiyene ‘Gel seninle helalleşeceğiz' demeyeceğiz. Onun hesabını soracağız” diye konuştu.

“Sevgili halkım, sıkıntılarınız var biliyorum. Mutfaklarda yangın var bunu çok iyi biliyorum. Gencecik evlatlarımız işsiz, bunu da çok iyi biliyorum. Beşli çetelere çalışan bir iktidar var onu da çok iyi biliyorum” diye seslenen Kılıçdaroğlu, “Sizden tek isteğim, asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Umudu büyüteceğiz. Beraber, birlikte, Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim” dedi.

“HİÇ KİMSE ENDİŞE ETMESİN”

Kılıçdaroğlu, yağmur altındaki konuşmasını şöyle sonlandırdı:

* “Bereketli bir hava, yağmurumuz yağıyor. Bereketimiz bol olsun. Bereket tarlada olsun. Manavda olsun. Esnafta olsun. Sanayide olsun. Evlerde olsun. Mutfaklarda olsun. Her yer bereketli olsun. Biz bereketten, sevgiden, kucaklaşmaktan yanayız. Ayrımcılığa karşı çıkacağız. Bu güzel ülkeyi beraber yöneteceğiz.

* Sandık gelecek, büyük bir sabırla sandığa gideceğiz. Elimizi vicdanımıza koyup oyumuzu kullanacağız. Dolayısıyla hiç kimse endişe etmesin. Geliyor gelmekte olan.”

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