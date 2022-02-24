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Kılıçdaroğlu’na meşaleli karşılama

Çeşitli ziyaretler ve görüşmelerde bulunmak üzere Denizli'ye gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, kente girişinde meşaleler ve sloganlarla karşılandı.

Yayınlanma: 00:32 - 24 Şubat 2022 Güncellenme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi.

24 Şubat Perşembe günü sivil toplum kuruluşları, meslek odası başkanları, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, programı öncesinde bir dizi ziyarette bulundu.

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ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Kılıçdaroğlu, 2020 yılında İdlib’de şehit olan Uzman Onbaşı Armağan Akman’ın Denizli’de yaşayan ailesini ziyaret etti. Ardından Bilgi Ailesini ziyaret ederek kanser tedavisi gören Semiha Bilgi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Kılıçdaroğlu'nun Denizli'de karşılanma anlarının görüntüsü paylaştı. CHP lideri Denizli'de ‘Gençliğin Umudu Kılıçdaroğlu' sloganları ve meşaleler işe karşılandı.

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BAZI AÇILIŞLARDA BULUNACAK

Kılıçdaroğlu'nun Denizli'deki programları kapsamında Merkezefendi Belediyesi'nin açılışları yanı sıra Babadağ, Bozkurt, Honaz ve Serinhisar belediyelerinin proje ve açılışlarını yapması bekleniyor.

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