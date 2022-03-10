Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye emojili yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisini Diyarbakır ziyareti üzerinden eleştiren MHP lideri Bahçeli'ye emojiyle yanıt verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretini sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu’na hodri meydan diye seslenen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir.

*Tarihsel kökü Diyarbakır'da kurulan Akkoyunlulara dayanan bir vatan evladı olarak Kılıçdaroğlu'na benim de sorularım vardır ve cevabını almak en doğal hakkımdır. Sayın Kılıçdaroğlu, madem bu kadar geniş gönüllü ve hazır cevapsın, o zaman hodri meydan.

*PKK, 1978 yılında, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nin Fis Köyü'nde birinci sözde kongresinde, Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. Sayın Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan'ın kurulmasından yana mısın, değil misin? Açıkla.

*Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur.

CHP LİDERİNDEN EMOJİLİ YANIT

Bahçeli’nin yaptığı açıklamaya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi.

Bahçeli’nin sosyal medyada yaptığı açıklamayı alıntılayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP liderine emojiyle yanıt verdi.

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