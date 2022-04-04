Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a dava yanıtı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine dava açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a paylaştığı videoyla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Tahsildara ekonomist denmez bizim memlekette. Gücenme" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Sen ekonomist değilsin. Beşli çetenin tahsildarı olursun olsan olsan” ifadesine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

“BEYEFENDİ İNCİNMİŞ”

Videoyu “Gücenme” notuyla paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Geçenlerde şahsım, her zamanki gibi yine bana hakaretler edip kendisini ekonomist ilan etti. Ben de kendisine ‘olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun’ dedim.

* Beyefendi incinmiş. Hemen mahkemeye koşmuş. Bu tanıma, ihtiyati tedbir kararı çıkartmaya çalışıyor.

* Bizim memlekette tahsildara tahsildar, çeteye de çete derler. Hem gocunacak bir şey yok. Bak Türk Dil Kurumu ne diyor. ‘Bir kimseye veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimseye tahsildar denir’.

* Ayıp olan şey, bunu halk için yapacağın yerde beşli çete için yapmak. Sevgili şahsım, tahsildara ekonomist denmez bizim memlekette, gücenme.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 22 Mart 2022'de TBMM'de partisini grup toplantısında yaptığı konuşma ve aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle, Cumhurbaşkanı’nın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Kılıçdaroğlu 31 Mart’ta yaptığı paylaşımda kendisine “O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu” diyen Erdoğan’a, “Sen ekonomist değil, olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!” şeklinde yanıt vermişti.

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