Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a elektrik faturası tepkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Günlerdir bile isteye, göz göre göre beklentiye sokulan milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır. Milletimize söz verdim; bu mücadelemin sonu değil, daha başlangıcı!" dedi.

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Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarında yeni düzenlemelerin yapılacağını belirtmişti.

Erdoğan açıklamasında “210 kilovata kadar ki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Cemevler’nin de elektrik kullanımı tarifesi ticarethane statüsünden konut tarifesine çevrilecek” ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: BU DAHA BAŞLANGICI…

Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Halkın beklentilerinin boşa çıktığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Günlerdir bile isteye, göz göre göre beklentiye sokulan milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır. Milletimize söz verdim; bu mücadelemin sonu değil, daha başlangıcı!” dedi.

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