Kılıçdaroğlu’ndan Gezi davası mesajı: Az kaldı, bu zulme son vereceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gezi davasında verilen kararla ilgili yaptığı açıklamada "Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor. Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2013’teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a da 18'er yıl hapis cezası verildi.

KILIÇDAROĞLU: BU ZULME SON VERECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, davayla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi.

* Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor…

* Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz!

İlginizi Çekebilir Gezi Davası duruşmasında karar çıktı