Kılıçdaroğlu’ndan ‘hellaleşme’ mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi bize düşen, geçmişteki hatalarla yüzleşmek ve hakkı yenen insanımızla teker teker helalleşmektir" mesajını paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

“ÜLKENİN ÖLEN HAYALLERİNİ SEYRETMEYECEĞİZ”

‘Türkiye’nin hayalleri öldü’ ifadelerinin yer aldığı videoda, Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* Türkiye'nin geleceği için hepimiz korkuyoruz. Ailemiz, evlatlarımız, onların geleceği için endişe içindeyiz. Gönlü yaralı genç nesiller, mutsuz gençler, genç nesiller oluştu.

* Biz ülkenin ölen hayallerini seyretmeyeceğiz. Onun en büyük suçu, bitirdiği ekonomi değil aslında. Onun en büyük suçu, bu ülkenin hoşgörüsünü yok etmek oldu.

* Artık kendisini bir kenara itip, hoşgörüsüzlüğü azaltmaya yönelik adımlar atmanın zamanıdır. Bundan dolayı ‘helalleşme’ dedim. Helalleşme yolculuğuna başladım ve sürdürüyorum.

* Gittiğim hiçbir yerde zorunlu olmadıkça ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım. Samimi bir şekilde ‘buraya ben barışmaya geldim, helalleşmeye' diyeceğim ve diyeceğiz. Hep beraber diyeceğiz.

“YAPACAĞIZ BUNU, BAŞARACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, konuşmayı ise sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

* Bu ülkenin yaralarını sarma vaktidir artık. O yaralardan nemalananların devri artık bitti.

* Şimdi bize düşen, geçmişteki hatalarla yüzleşmek ve hakkı yenen insanımızla teker teker helalleşmektir.

* Evlatlarımıza refah ve huzur dolu bir ülke bırakmak için yapacağız bunu, başaracağız.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti