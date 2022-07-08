Kılıçdaroğlu’ndan ‘Kurban Bayramı’ mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı mesajında, "Hiç kimsenin kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu, önce israf ve yolsuzlukların, ardından da yoksulluğun tarihe gömüldüğü bir Türkiye’yi, hep birlikte, el ele inşa edeceğiz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

“Kurban Bayramında bütün yurttaşlarımın bayramını yürekten kutluyorum. Birlik ve beraberliğin, hoşgörünün, kardeşliğin, bir arada olmanın önemini çok daha iyi anladığımız bu güzel bayramın, milletimizin içindeki umudu büyütmesini diliyorum. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi, derin bir ekonomik buhranın içinde olduğumuzu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tüm bu ekonomik sıkışmışlığın içerisinde, artan şiddet olayları canımızı yakıyor. Ancak ben, asla umutsuz değilim, milletimiz de olmamalıdır.

Çünkü biz, yurttaşlarımıza bir söz verdik, güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bunun için milletimizle il il, ilçe ilçe, sokak sokak buluşuyor, dertleşiyor, kucaklaşıyoruz. Hiç kimsenin kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu, önce israf ve yolsuzlukların, ardından da yoksulluğun tarihe gömüldüğü bir Türkiye'yi, hep birlikte, el ele inşa edeceğiz.”

SAĞLIKTA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ

Doktor ve avukatlara yönelik şiddete dikkat çeken CHP lideri, “Bu duygu ve düşüncelerle, salgın hastalıkla mücadelenin ön safında yer alarak şehit düşen sağlık personelimize, acımasızca katledilen avukatımıza, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum. Tüm milletimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

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